Einsatz gegen Dschihadisten in Mali 13 französische Soldaten sterben bei Hubschrauberabsturz

Beim Absturz zweier Armeehubschrauber in Mali sind 13 französische Soldaten getötet worden. Ein Unfall der beiden Helikopter habe den Absturz verursacht, teilte der französische Élysée-Palast mit. Das Unglück ereignete sich am Montagabend. Die Soldaten befanden sich demnach im Einsatz gegen Dschihadisten in dem westafrikanischen Land. Ein Armeesprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, die Hubschrauber seien zusammengestoßen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach den Angehörigen der Soldaten sein Beileid aus und würdigte den Mut der Soldaten. Verteidigungsministerin Florence Parly kündigte eine Untersuchung an, um die Umstände des Unfalls zu klären.

Frankreich kämpft in Mali und weiteren Ländern der Sahelzone mit der Truppe "Barkhane" gegen islamistische Terroristen. Ihr gehören etwa 4500 Soldaten an.

Macron versicherte der Erklärung zufolge, der "harte Kampf gegen den Terrorismus" in der Region werde fortgesetzt. In Mali ist auch die Bundeswehr im Einsatz. Sie beteiligt sich dort an der Uno-Stabilisierungsmission Minusma und der EU-Ausbildungsmission EUTM.