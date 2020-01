Zbigniew Ziobro Mann soll Auftragsmord an polnischem Justizminister geplant haben

Ein Mann in Polen steht in Verdacht, die Ermordung von Justizministers Zbigniew Ziobro und eines Staatsanwalts in Auftrag gegeben zu haben. Der 28-Jährige wurde festgenommen. Auf ihn sei ein EU-Haftbefehl ausgestellt gewesen, sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft dem polnischen Radiosender Jedynka. Die Ermittler werfen ihm laut der Nachrichtenagentur PAP Drogenhandel in großem Stil sowie Anstiftung zum Mord vor.

Justizminister Ziobro, 49, sagte, der Mann habe einen Auftrag erteilt, sowohl ihn als auch einen Staatsanwalt zu ermorden, der gegen den Mann ermittelte. Laut einem Bericht der Zeitung "Rzeczpospolita" soll der 28-Jährige einem Komplizen rund 23.500 Euro für die Tat geboten haben. Der Komplize sei jedoch schon vor einiger Zeit bei einer größeren Aktion gegen einen Drogenring gefasst worden. Er habe die Mordpläne gestanden.

Ziobro gilt als Hardliner innerhalb der nationalkonservativen polnischen Regierungspartei PiS. Neben seinem Amt als Justizminister hat er auch den Posten des Generalstaatsanwalts inne. Dies verleiht ihm eine große Machtfülle. Er ist federführend bei den umstrittenen Reformen des polnischen Justizsystems, die das Land schon mehrfach in einen Konflikt mit der EU gebracht haben (lesen Sie hier mehr zu den Reformplänen der polnischen Regierung). Zuletzt gingen Tausende Polen gegen die nationalkonservative Regierung auf die Straße.