Audiostory Icon: Spiegel Plus Wer wählt eine Frau, die an Satanisten und Weltraumlaser glaubt?

Sie verbreitete Verschwörungsmythen und wünschte ihrer politischen Gegnerin eine Kugel in den Kopf. Damit schaffte es Marjorie Taylor Greene in den US-Kongress. Ein Ortsbesuch in ihrem Wahlkreis. Hören Sie hier die Geschichte (17:01).

Aus Georgia berichtet René Pfister