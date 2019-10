Rechte Großveranstaltung in Rom Ein Getriebener auf Tingeltour

Morgens um 9 Uhr begann die Salvini-Sonntags-Show im Internet. Via Twitter, Facebook, YouTube erinnerte er seine Follower in ganz Italien noch einmal daran, am Nachmittag in Rom zu sein und gegen die "Regierung der Steuererhöhungen und der Einwanderung" zu demonstrieren. 100.000 Menschen, hatte er am Tag zuvor im Interview mit der Römischen Zeitung "Il Messaggero" angekündigt, würden sich auf dem Platz vor der Basilika San Giovanni in Laterano versammeln."Die Menschen haben uns gebeten, ein Zeichen gegen diese Betrugs-Regierung zu setzen und - hier sind wir".

Ab Mittag stiegen begeisterte Salvianer aus Hunderten von Lega-Busssen, schwenkten Fähnchen und skandierten "Italia Italia". Schon zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung - Salvini hatte es unterdessen auf 13 Tweets gebracht - standen viele vor der 60 Meter breiten Bühne.

Am Ende waren es 200.000, sagen die Veranstalter, 50.000 meldete hingegen die Tageszeitung La Repubblica unter Berufung auf Polizeiquellen. Einheizer sorgten für Stimmung am "Tag des italienischen Stolzes", wie die Veranstaltung offiziell benannt wurde.

Eigentlich sollte sie wohl "Marsch auf Rom" heißen, unter diesem Kampfbegriff hatte sich Benito Mussolini Ende Oktober 1922 an die Macht geputscht. Aber das schien den Veranstaltern dann letztlich doch zu heikel für diesen "Tag, der in die Geschichte eingehen wird", wie Salvini es schon vor Beginn des Ereignisses wusste. Mit einem "Strom von Menschen voller Lachen, Hoffnung und Zukunft" (Salvini), die nach Rom gekommen waren, um den Anführern der italienischen Rechten zuzujubeln, so etwa

Silvio Berlusconi, Chef der eher rechtsliberalen Forza-Italia,

Georgia Meloni, Präsidentin der Partei "Brüder Italiens", in der sich alte und neue Faschisten den Wählern offerieren und

vor allem Salvini selbst natürlich, dem Veranstalter und Chef der "Lega", die einst als regionale Nord-Partei mit Verachtung für Rom und Hass auf den Süden gegründet worden war, und unter seiner Führung zur größten rechten Kraft Italiens wurde.

Nicht am Rednerpult, aber lautstark im Publikum vertreten waren auch Anhänger etlicher rechtsradikaler Gruppierungen, etwa die durch Fackelzüge und Gewalt berüchtigte "Casa Pound"-Bewegung. "Ich bin auch dort", hatte deren Anführer, Simone di Stefano, vorab wissen lassen. Denn gerade jetzt dürfe die Rechte sich nicht teilen, sondern müsse einig sein im Kampf gegen "diese obszöne Regierung" in Rom.

Weiter anheizen

Darum hatte es im Vorfeld Streit gegeben. Forza-Italia-Politiker wie die Vize-Parlamentspräsidentin Mara Carfagna befanden, die Radikalen passten nicht zu den Werten ihrer Partei. Salvini hatte knapp gesagt, jeder sei willkommen. Und Berlusconi hatte sich dem auch gleich unterworfen, denn der Chef der größten Partei im rechten Bündnis sei automatisch auch dessen Chef - und dieser Chef braucht nun einmal das komplette Lager rechts vom Mittelstreifen, wenn er sich eine Chance ausrechnen will, die amtierende Koalition zu stürzen.

AFP Anhänger in Rom: Inhaltlich erzählte Salvini nichts Neues

Im August fühlte er sich noch stark genug, die Macht in der alten Koalition - der seiner Lega mit der 5-Sterne-Bewegung - an sich zu reißen. Doch das ging gründlich daneben. Seit dem 5. September regiert nun zwar derselbe Ministerpräsident, Giuseppe Conte, aber mit den Sternen und den Sozialdemokraten - und eben ohne die Lega und ohne Salvini.

Der hat sich in den Umfragen trotz seiner Niederlage überraschend gut gehalten, doch es reicht einfach bislang nicht zur Mehrheit. Im jetzigen Parlament sowieso nicht. Aber auch in jüngsten Erhebungen zu den Präferenzen der italienischen Wähler für den TV-Sender Sky liegt das Rechtsbündnis derzeit mit 47,1 Prozent zwar vor der gelb-roten Regierungskoalition (45,8 Prozent) - eine parlamentarische Mehrheit ist das aber nicht.

Deshalb muss Salvini das Klima im Land weiter anheizen, die Regierung permanent attackieren. Deshalb tingelt er wie ein Getriebener durchs Land. Deshalb die Großveranstaltung in Rom.

Die ist zugleich ein Test, wie das neue Bündnis beim Volk ankommt. Einer von mehreren, die anstehen. Etwa die Regionalwahlen in Umbrien am 27. Oktober. Da geht es eigentlich nur um eine kleine Region, politisch nicht so bedeutend - aber seit 50 Jahren ist Umbrien eine Hochburg der Linken. Die könnte nun erstmals an die Lega-Kandidatin gehen. In Rom wackelt zudem die 5-Sterne Bürgermeisterin Virginia Raggi, Aktivisten von Lega und den "Brüdern Italiens" fordern ihren Rücktritt, weil sie Rom "ansonsten weiter ruiniere".

Wenn alles gut für ihn läuft, ist Salvini entschlossen, die italienische Regierung "bis zum Frühjahr" zu kippen. Von denen, die den Samstagnachmittag auf der Piazza vor San Giovanni versammelt waren, fänden das gewiss alle prima. Auch wenn die Redner dort inhaltlich nichts, aber auch gar nichts Neues, Überraschendes, oder auch nur - angesichts der zahlreichen globalen Probleme - Wichtiges zu sagen hatten.

Berlusconi erzählte noch einmal, wie übel ihm die Justiz mitgespielt hätte und dass Italien noch immer von Kommunisten regiert würde. Die Anführerin der "Brüder Italiens", Georgia Meloni, schrie die Parolen über den Platz, für die sie bekannt ist: über das Ausrauben der Italiener durch die hohen Steuern, mit denen die Regierung nur üble Sachen finanziert, bis zur Einbürgerung von Einwanderern, die Europa zum muslimischen Kontinent mache.

Gastgeber und Schlussredner Matteo Salvini wurde bei seinem Auftritt auf der riesigen Bühne unterlegt mit der Stimme des verstorbenen italienischen Opern-Gottes Luciano Pavarotti und dem Schluß der Puccini-Arie Nessun Dormo. Deren letztes machtvoll vorgetragenes Wort heisst "Vinceró" - auf deutsch: "Ich werde siegen". Aber tatsächlich erzählte Salvini auch nur, was alle anderen vor ihm bereits gesagt hatten. Und er bei vielen früheren Anlässen auch schon.