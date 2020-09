Foto: Joel Carillet / Getty Images

Schwere Covid-19-Verläufe bei Übergewicht Mexikos doppelte Epidemie

Coca-Cola statt Bohnen: Viele Menschen in Mexiko sind übergewichtig und leiden an Diabetes. Das begünstigt schwere Covid-19-Verläufe. Der Verbraucherschützer Alejandro Calvillo erklärt, was man tun kann.