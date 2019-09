Nach einem Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland haben es die Niederlande sehr bedauert, dass ein ehemaliger Kommandeur einer prorussischen Luftabwehreinheit freigelassen und nach Moskau ausgeflogen wurde.

Wladimir Zemach könne eine wesentliche Rolle bei den internationalen Ermittlungen zum Abschuss der Passagiermaschine MH17 spielen, teilte das niederländische Außenministerium dem Parlament in Den Haag am Samstagabend mit.

"Die Regierung hatte die entsprechenden ukrainischen Behörden gedrängt, Herrn Zemach nicht am Gefangenaustausch zu beteiligen", heißt es in dem Brief. Auf Druck aus Den Haag hätten die Ermittler den Mann noch vor der Übergabe an Russland verhören können. Einzelheiten zu der Aussage wurden nicht mitgeteilt.

Gleb Garanich/ REUTERS Russische Maschine (links) vor dem Gefangenenaustausch auf dem Kiewer Flughafen Boryspil

Die Boeing der Malaysia Airlines war 2014 über umkämpftem Gebiet der Ostukraine von einer russischen Buk-Rakete abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord wurden getötet. Die meisten Opfer waren Niederländer.

Wladimir Zemach soll damals das Kommando über die Luftabwehr gehabt haben und beim Abtransport des Buk-Geschützes beteiligt gewesen sein. Eine ukrainische Spezialeinheit hatte Tsemach im Juni im Donbass gekidnappt und nach Kiew gebracht, wo er in Haft saß.