Seitdem der US-Unternehmer Michael "Mike" Bloomberg, 77, erneut für eine mögliche Präsidentschaftskandidatur 2020 ins Spiel gebracht wird, machen sich US-Medien einen kleinen Spaß.

Sie zeigen ihren Zuschauern Grafiken, in denen das Vermögen von Bloomberg mit dem von Donald Trump verglichen wird. Die Zahlen sind für den Präsidenten wenig schmeichelhaft. Trump kommt "nur" auf etwas mehr als drei Milliarden Dollar, bei Bloomberg sind es märchenhafte 52 Milliarden Dollar.

Die Botschaft solcher Vergleiche ist klar. Bloomberg ist Trump nicht nur als Geschäftsmann überlegen, sondern könnte ihn auch bei einem Duell um die Präsidentschaft locker hinter sich lassen, lautet der Subtext.

Die Grafiken zeigen zugleich Bloombergs größtes Problem. Als Milliardär, der damit reich geworden ist, den Wall Street Bankern Computerterminals zu verkaufen, damit sie noch mehr Geld verdienen können, steht er für eine Klasse, die insbesondere unter den Anhängern der Demokraten immer weniger Sympathien genießt. Die Demokraten scheinen mehr und mehr nach links zu rücken und ob die Mitglieder der Parteibasis jemandem wie Bloomberg in den Vorwahlen mehrheitlich ihre Stimmen geben würden, darf zumindest bezweifelt werden.

Bloomberg selbst hält sich bislang zu seinen Ambitionen zurück. Eine Entscheidung, ob er nun wirklich ins Rennen einsteigen wird, werde möglicherweise in den kommenden Tagen bekanntgegeben, raunen seine Berater. Andere Auguren halten es nicht für ausgeschlossen, dass er doch noch kneift. Bloomberg, der zwölf Jahre lang Bürgermeister von New York war, hat schon öfters in seiner Karriere mit einer Kandidatur für das höchste Amt im Staat geliebäugelt, am Ende aber immer abgesagt. Er ist der große Zauderer in der amerikanischen Politik.

Angst vor einer Niederlage der Demokraten

Dass er nun erneut eine Kandidatur erwägt, hat wohl viel mit einer Frau zu tun: Der Aufstieg der Partei-Linken Elizabeth Warren im Feld der demokratischen Kandidaten bereitet Bloomberg offenbar Sorgen. Joe Biden, der Kandidat des moderaten Flügels der Partei, wirke erschreckend schwach, heißt es im Bloomberg-Lager. Es sei zu befürchten, dass sich die Parteibasis der Demokraten bei den Vorwahlen tatsächlich für Warren entscheiden könnte, die dann gegen Trump bei der eigentlichen Wahl aber keine Chance hätte.

REUTERS Kandidaten Biden, Warren: Ohne Chance gegen Trump?

So sieht sich Bloomberg offenbar selbst als möglicher Retter in der Not. Ohne Frage hätte seine Kandidatur einige Vorteile. Er wäre wahrscheinlich der einzige demokratische Kandidat, der Trumps prall gefüllte Wahlkampfkasse locker übertrumpfen könnte. Bloomberg würde seine Kandidatur problemlos aus der eigenen Tasche finanzieren. Zudem könnte er wohl auf die Unterstützung zahlreicher anderer Milliardäre wie Amazon-Boss Jeff Bezos setzen. Bezos soll Bloomberg sogar persönlich zu einer Kandidatur gedrängt haben, berichten US-Medien. Die beiden Milliardäre teilen eine tiefe Verachtung für Trump.

Auch einige der mächtigen Banker an der Wall Street, die bei der vergangenen Wahl Hillary Clinton unterstützten, dürften eine Kandidatur von Bloomberg begrüßen. Wie er, sehen auch sie eine mögliche Kandidatur von Warren mit Grausen. Dabei dürfte aber nicht allein die Angst vor einem Trump-Durchmarsch eine Rolle spielen. Auch ein Sieg von Warren bei der eigentlichen Wahl wäre für die Milliardäre eine Bedrohung. Sie plant, die Steuern für Amerikas Superreiche und große Firmen deutlich anzuheben. Außerdem will sie die Banken stärker regulieren und Quasi-Monopole großer Konzerne zerschlagen. Das kann vielen Bankern und Konzernchefs gar nicht gefallen.

AFP Amazon-Boss Jeff Bezos: Wer kann Donald Trump stoppen?

Derweil erkennen selbst Bloombergs Gegner an, dass er ein kluger Kopf ist. Er setzt sich als Philanthrop für Lieblingsthemen vieler Demokraten ein, zum Beispiel für den Klimaschutz oder schärfere Waffengesetze. Und er kann mitreißend reden. Unvergessen ist ein umjubelter Auftritt Bloombergs beim Parteitag der Demokraten 2016, als er an die Pleiten und Milliardenschulden des Geschäftsmannes Trump erinnerte: "Trump will das Land so führen wie seine eigene Firma? Gott bewahre!" rief er in den Saal. "Ich bin ein New Yorker und ich erkennen einen Schwindler, wenn ich ihn sehe."

Bei den Strategen der Demokraten wird derweil darüber spekuliert, wie Bloomberg jetzt überhaupt noch in das Rennen einsteigen will. Am 3. Februar, also in kaum drei Monaten, beginnen die Vorwahlen in Iowa, dann folgt eine Woche später die Wahl in New Hampshire. Kandidaten wie Joe Biden, Elizabeth Warren oder Bernie Sanders sind in beiden Staaten seit Monaten an der Basis unterwegs, um für sich zu werben. Bloomberg würde quasi bei null anfangen.

Ist es schon zu spät?

Denkbar ist, dass er einen anderen Plan verfolgt. Sollte Joe Biden gegenüber Warren bei den ersten Vorwahlen schwächeln, könnte Bloomberg zum "Super Tuesday" am 3. März einsteigen, wenn in 16 Staaten, darunter Kalifornien, Vorwahlen abgehalten werden. Ein großer Erfolg an diesem Tag würde ihn automatisch an die Spitze des Feldes bringen - und seine Nominierung als Kandidat der Demokraten wahrscheinlicher machen.

Es wäre ein Vabanquespiel. Und Bloombergs Gegner in der Partei tun schon jetzt alles dafür, um ihm die Lust auf die Herausforderung möglichst zu vergraulen. Ja, sie hoffen sogar, von einer möglichen Kandidatur des Milliardärs zu profitieren. So wollen sie ihre Anhänger weiter mobilisieren. "Wir hier unten, gegen die da oben", lautet die Parole.

Elizabeth Warren bittet unter Verweis auf Bloombergs Vermögen bereits um Spenden: "Die Reichen haben Angst", verkündete das ihr Wahlkampfteam in einer E-Mail an Anhänger. "Sie haben Angst, dass sie unter einer Präsidentin Warren ihre Unterstützung durch die Regierung verlieren."

Gleich darunter können die Warren-Fans Geld per Kreditkarte Geld überweisen. Spenden werden ab der Höhe von drei Dollar entgegengenommen. Wenn's denn hilft.