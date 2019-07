Brexit-Unterhändler Barnier EU von Boris Johnsons "No-Deal"-Drohung unbeeindruckt

Scheidet Großbritannien Ende Oktober ohne Vereinbarung aus der Europäischen Union, werde das vor allem für die Briten unbequem, glaubt EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier. In einem BBC-Interview sagte er: "Großbritannien wird die Konsequenzen tragen müssen." Er sei sich sicher, dass "die britische Seite, die gut informiert und kompetent ist und weiß, wie wir in der EU arbeiten, seit Anbeginn der Gespräche weiß, dass uns eine solche Drohung nie beeindruckt hat", sagte Barnier weiter.

In Großbritannien steht bald ein Wechsel im Amt des Regierungschefs an. Die konservative Partei der Tories sucht derzeit einen Nachfolger für die scheidende Premierministerin Theresa May. Aussichtsreichster Kandidat ist Boris Johnson, Ex-Außenminister und Brexit-Hardliner.

Johnson hatte angekündigt, Großbritannien werde am 31. Oktober den Brexit vollziehen, "komme was wolle". Den sogenannten Back-stop, der eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindern soll, schloss Johnson in einer Fernsehdebatte aus.

Damit wird wahrscheinlicher, dass die Briten ohne Abkommen aus der EU scheiden. Regierungschefin May hatte monatelang mit dem Parlament um einen Deal gerungen, den sie in mühsamen Verhandlungen mit Brüssel geschlossen hatte. Nachverhandlungen werde es nicht geben, betonte Barnier, der bestehende Vertrag sei das einzige Angebot auf dem Tisch.

Will Johnson das Parlament mit einem Trick umgehen?

In Großbritannien wächst unterdessen die Sorge, Johnson könnte versuchen, am Parlament vorbei einen No-Deal-Brexit durchzuziehen. Laut eine Bericht des Senders Sky News soll Johnson planen, Königin Elizabeth II. seine Regierungspläne im November vorstellen zu wollen.

Das würde eine Suspendierung des Parlaments noch im Oktober bedeuten, und damit könnten die Abgeordneten einen No-Deal-Brexit nicht verhindern. Bislang hatte das Unterhaus jede Brexit-Option - Mays Deal und No-Deal - abgelehnt.

"Die Idee, das Parlament im Oktober zu suspendieren, das dann an einem entscheidenden Punkt in der Geschichte des Landes nicht zusammenkommen kann, wäre unerhört", sagte Justizminister David Gauke der BBC.

In Brüssel hat unterdessen EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans erneut seiner Verwunderung über die britische Verhandlungsstratagie seit Beginn der Brexit-Gespräche Ausdruck verliehen. Die britischen Verhandler seien "wie Idioten umhergelaufen". Er habe gedacht, die Briten seien "brillant" und kämen gut vorbereitet zu den Gesprächen. Dann habe er gedacht: "Oh mein Gott, sie haben keinen Plan. Sie haben keinen Plan."