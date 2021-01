Migration aus Zentralamerika in Richtung USA Wie Karina Cruz Mendoza ihre Tochter verlor – und wiederfand

9000 Menschen machten sich Mitte Januar auf, von Honduras in Richtung USA. Das Militär in Guatemala stoppte die Karawane mit Gewalt. Doch Tausende verstecken sich noch im Land oder sind in Mexiko gestrandet.

Aus Guatemala und Mexiko berichtet Nicola Abé