EU-Kommission Von der Leyen ändert umstrittenen Namen des Migrationsressorts

Es soll ein Querschnittsressort für Migration in der EU-Kommission sein, doch der ursprünglich geplante Name klang nach Bedrohung und Abwehr: Der Grieche Margaritis Schinas sollte dem Geschäftsbereich "Schutz unserer europäischen Lebensweise" vorstehen. Ein Ressortname, an dem es anhaltende Kritik aus dem Europaparlament gab.

Auch der scheidende Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte sein Missfallen zum Ausdruck gebracht. "Diejenigen in Europa zu akzeptieren, die von weit herkommen, ist Teil der europäischen Lebensweise", befand Juncker. "Das sollte präzisiert werden."

Nun hat die designierte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach langem Zögern doch ein Einsehen. Sie ändert den Titel des Migrationsbereichs. Statt "Schutz unserer europäischen Lebensweise" soll das Ressort ihres Vizepräsidenten Schinas nun "Förderung unserer europäischen Lebensweise" heißen, teilte ein Sprecher mit.

Lebensweise müsse "nicht verteidigt, sondern gefördert werden"

Schinas soll ressortübergreifend unter anderem für Migration und Sicherheit verantwortlich sein. Der bisherige Name des Arbeitsbereichs brachte von der Leyen den Vorwurf ein, sie unterstütze damit Abschottungsforderungen in der Flüchtlingspolitik und biedere sich bei der extremen Rechten an.

Sozialdemokraten, Liberale, Grüne und Linke im Europaparlament hatten eine Änderung gefordert. "Wir sind uns alle einig, dass die europäische Lebensweise eine Leistung ist, die wir bewahren müssen", erklärte die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Iratxe García, nach der Entscheidung zur Umbenennung. "Aber sie muss nicht verteidigt, sondern gefördert werden."

García zufolge konnte ihre Fraktion weitere Namensänderungen durchsetzen. So heiße das Ressort des Luxemburgers Nicolas Schmit fortan "Arbeitsplätze und soziale Rechte" und nicht nur "Arbeitsplätze". Der Litauer Virginijus Sinkevicius bekomme zudem "Fischerei" zu seinem bisherigen Portfolio-Namen "Umwelt und Ozeane". Und Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni erhalte die Aufgabe, auch die Beachtung der Uno-Nachhaltigkeitsziele zu kontrollieren.

Von der Leyen will ihr Team endlich komplettieren

In Brüssel wurden die Zugeständnisse von der Leyens auch im Zusammenhang mit den am Donnerstag anstehenden Parlamentsanhörungen von drei Ersatzkandidaten ihrer künftigen Kommission gesehen. Die ursprünglichen Bewerber aus Frankreich, Rumänien und Ungarn waren bei ihrer Überprüfung durch die EU-Volksvertreter durchgefallen.

Der Franzose Thierry Breton, der Ungar Oliver Varhelyi und die Rumänin Adina-Ioana Valean hatten am Dienstag eine erste Hürde genommen. Der mögliche Interessenkonflikte prüfende Rechtsausschuss im EU-Parlament ließ alle drei passieren.

Im Falle des Franzosen Breton war die Entscheidung mit zwölf gegen elf Stimmen aber äußert knapp. Gegen den langjährigen Wirtschaftsmanager hatten Linke und Sozialdemokraten votiert. Sie verwiesen darauf, dass sein bisheriger Arbeitgeber in vielen Bereichen tätig ist, für die er künftig als Binnenmarkt- und Industriekommissar zuständig sein soll.

Kommen die drei Kandidaten durch, kann das Plenum des EU-Parlaments am 27. November über die neue EU-Kommission abstimmen. Ein großes Fragezeichen ist jedoch weiterhin, ob Großbritannien trotz des geplanten Austritts der Bitte nach Nominierung eines Kommissars nachkommt. Von der Leyen sei "natürlich zuversichtlich", dass ihre Kommission am 1. Dezember - mit einem Monat Verspätung - die Arbeit aufnimmt, sagte ihr Sprecher.