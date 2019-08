US-Vizepräsident Trump will 2020 wieder mit Mike Pence antreten

Bei dieser Personalie gilt wohl die Maxime "Never change a winning team" - wobei der Ausdruck "winning" hier sehr großzügig ausgelegt ist. US-Präsident Donald Trump will auch 2020 mit seinem Vize Mike Pence in den Wahlkampf ziehen. "Ich bin sehr zufrieden mit Mike Pence", sagte Trump, der eine Wiederwahl im November nächsten Jahres anstrebt, zu Journalisten.

Der Republikaner hatte im Juni den Startschuss für seine Wiederwahl-Kampagne gegeben. Bei den Republikanern gilt Trump als einziger ernstzunehmender Bewerber, auch wenn er innerhalb der Partei nicht unumstritten ist.

Pence wiederum fiel in seiner bisherigen Amtszeit vor allem dadurch auf, dass er seinem Chef mit enormer Disziplin nach dem Mund redet. (Lesen Sie hier "Trumps Bauchrednerpuppe" über den Auftritt von Pence auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2019)

Wen die Demokraten 2020 ins Rennen schicken, entscheidet sich in der ersten Hälfte des kommenden Jahres. Dann hält die Partei Vorwahlen ab. Mehr als 20 Bewerber wollen es bereits mit Trump aufnehmen. Doch schon vor der nächsten demokratischen TV-Debatte, die im September stattfinden wird, dürfte sich das Feld der potentiellen Bewerber merklich lichten.