Mord im Kleinen Tiergarten Russland nennt Ausweisungen "unfreundlich und unbegründet"

Russland dementiert jede Verwicklung zum Mord im Kleinen Tiergarten. "Das ist eine absolut haltlose Spekulation", sagte der Sprecher des Kreml, Dimitri Peskow, bei einer Telefonkonferenz. Im Kleinen Tiergarten war im August im Berliner Stadtteil Moabit am helllichten Tag der Georgier Zelimkhan Khangoshvili erschossen worden.

"Dieses Thema wird von den deutschen Medien irgendwie aufgebauscht. Aber das bedeutet nicht, dass die Dinge so gelaufen sind", sagte Peskow. Er glaube nicht, dass es ernsthafte Verdachtsmomente einer Verwicklung der russischen Behörden gebe.

Zuvor hatte die Bundesanwaltschaft erklärt, es gebe Anhaltspunkte dafür, dass die Tötung von Khangoshvili entweder im Auftrag von staatlichen Stellen der Russischen Föderation oder solchen der Autonomen Tschetschenischen Republik als Teil der Russischen Föderation erfolgt sei.

Es bestehe nach wie vor dringender Tatverdacht gegen den russischen Staatsangehörigen Vadim Krasikov alias Vadim Sokolov. Das Auswärtige Amt erklärte im Zusammenhang mit den Ermittlungen zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen. Damit reagiere die Bundesregierung darauf, dass die russischen Behörden "trotz wiederholter hochrangiger und nachdrücklicher Aufforderungen nicht hinreichend bei der Aufklärung des Mordes" mitgeholfen hätten, teilte das Ministerium mit.

Schüsse in Kopf und Körper

Berichten russischer Nachrichtenagenturen zufolge kündigte das Außenministerium in Moskau eine Reaktion auf die Ausweisungen an. Der Schritt werde als "unfreundlich und unbegründet" bewertet, berichtete die Nachrichtenagentur Tass.

Khangoshvili war mit Schüssen in Kopf und Körper getötet worden. Kurz darauf war ein Verdächtiger festgenommen worden, als er versuchte, die mutmaßliche Tatwaffe in einen Fluss zu werfen. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Kurz nach der Tat hatten Recherchen des SPIEGEL und seiner Kooperationspartner Bellingcat, The Insider und The Dossier Centre Indizien zutage gefördert, die auf einen staatlichen Auftraggeber schließen ließen: Das Opfer Khangoshvili hatte im zweiten Tschetschenien-Krieg gegen russische Kräfte gekämpft und später für Georgien und die Ukraine gegen russische Interessen gearbeitet. Seit 2016 lebte er in Deutschland.

Der mutmaßliche Täter, Sokolov, bediente sich offenbar einer falschen Identität: In Wirklichkeit handelt es sich bei dem Mordverdächtigen mit "hoher Wahrscheinlichkeit" um den Russen Vadim Krasikov, wie Experten des Berliner Landeskriminalamts herausgefunden haben. Auch ein Abgleich von Fotos beider Personen mithilfe einer Software für Gesichtserkennung durch Bellingcat und den SPIEGEL ergab eine Übereinstimmung von über 80 Prozent.

Bisher hatte die Berliner Staatsanwaltschaft in dem Fall ermittelt. Nun hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen.