Festnahmen nach Mord an Daphne Caruana Galizia Die Spur des Geldes

Es war noch dunkel, als Yorgen Fenech am frühen Mittwochmorgen den Hafen Portomaso auf Malta verließ. Seine Yacht Gio nahm offensichtlich Kurs Richtung Italien. Aber sie kam nicht weit. Die Polizei fing das Boot ab - und verhaftete Fenech, einen der wohlhabendsten und einflussreichsten Geschäftsmänner von Malta. Sein mutmaßlicher Fluchtversuch war gescheitert.

In der kleinen Inselrepublik mit weniger als 500.000 Einwohnern ist die Aufregung groß. Viele glauben, dass nach der Festnahme das spektakulärste Rätsel der vergangenen Jahre bald aufgeklärt wird: Wer steht hinter dem brutalen Auftragsmord an der Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia, die im Oktober 2017 durch eine Autobombe getötet wurde?

DOMENIC AQUILINA/EPA-EFE/REX Hafen Portomaso, in dem die Yacht von Yorgen Fenech lag

Nur einen Tag bevor Fenech in See stach, hatte eine andere Nachricht für Aufsehen gesorgt. Ein Verdächtiger aus der maltesischen Halbwelt, den die maltesische Presse als Mittelsmann im Mordkomplott beschreibt, war festgenommen worden. Der Verhaftete behauptet, die Hintergründe des Mordes an Caruana Galizia zu kennen. Premierminister Joseph Muscat stellte dem Mann Straffreiheit in Aussicht, falls er mit der Justiz zusammenarbeite und Informationen liefere, die zu den Auftraggebern des Mordes führten.

Wenig später machte sich Fenech mit seiner Yacht davon. Nun wird einigermaßen wild spekuliert: Was hatte der Mittelsmann mit dem Attentat zu tun? Wie gut kannte er Fenech? Und was hat Fenech von dessen Aussagen zu befürchten?

Seit zwei Jahren beschäftigt der Mordfall Caruana Galizia in Malta Politik und Gesellschaft. Die Journalistin hatte mit ihren Artikeln häufig für Aufsehen und Ärger gesorgt. Ihre Recherchen richteten sich unter anderem gegen eine Untersuchungsrichterin, Geschäftsleute und Regierungsmitglieder. Als Partnerin eines internationalen Rechercheverbundes wertete sie Teile der Panama Papers für Malta aus und enthüllte dabei fragwürdige Finanzgeschäfte von Regierungsmitgliedern. Immer wieder wurde die Journalistin bedroht und mit Klagen überzogen.

"Ein nationales Trauma"

Am 16. Oktober 2017 wurde Caruana Galizia in der Nähe ihres Hauses in ihrem Auto in die Luft gesprengt. Ihr Sohn Matthew hörte die Explosion von zuhause aus. Er fand Körperteile seiner Mutter im Umkreis des in ein Feld geschleuderten Fahrzeugs.

"Die Ermordung Daphnes hat unsere Gesellschaft erschüttert", sagt Vanessa Frazier, die maltesische Botschafterin in Rom. "Alle wissen, wo sie an ihrem Todestag gewesen sind. Es ist ein nationales Trauma." Umgehend habe die Regierung Informanten eine Belohnung von einer Million Euro angeboten, falls deren Tipps zur Ergreifung der Täter führten.

Nur wenige Wochen später nahmen die maltesischen Behörden zehn Männer fest. Drei von ihnen sollen das Killer-Kommando gebildet haben, wurden aber bislang nicht verurteilt. Warum Caruana Galizia getötet wurde und wer als Auftraggeber in Frage kommt, blieb offen. Nachrichten und Mutmaßungen überschlugen sich in den lokalen Medien. Bislang gab es viele Vorwürfe, aber nicht so viele harte Belege und keine Verurteilungen. Wenn sich die jüngsten Berichte erhärten, könnte sich nun ein klareres Bild ergeben.

Druck auf Ministerpräsident Muscat steigt

Guglielmo Mangiapane/REUTERS Maltas Premier Joseph Muscat

Die Spur des Geldes würde demnach unter anderem zu einer mysteriösen Firma namens 17 Black mit Sitz in Dubai führen, über die auch Daphne Caruana Galizia recherchiert hatte. Gelder dieser Firma sollen über Panama offenbar an ein Kabinettsmitglied und an einen engen Mitarbeiter von Ministerpräsident Joseph Muscat geflossen sein. Gut ein Jahr nach dem Attentat meldeten Reuters und die "Times of Malta", der Eigentümer von 17 Black sei Yorgen Fenech.

Fenech war Chef der Tumas Group, bis er offenbar kurz vor seinem Fluchtversuch von diesem Posten zurücktrat. Das von seinem Vater gegründete Unternehmen verdient sein Geld nach Angaben der "Times of Malta" unter anderem mit Immobilien, Kasinos, Hotels, im Hafen und im regierungsnahen Energiesektor - und war Gegenstand von Daphne Caruana Galizias Recherchen. Vorwürfe habe Fenech bislang zurückgewiesen, schreibt die Zeitung. Er habe aber nicht dementiert, Eigentümer von 17 Black zu sein.

Von den Behörden wird Fenech nach maltesischen Medienangaben im Zusammenhang mit den Mordermittlungen bislang nicht als Angeklagter geführt, sondern als "person of interest". Nach seiner Festnahme habe der Geschäftsmann, so die Zeitung "Malta Today", nun seinerseits ein Gnadengesuch an den Staatspräsidenten gestellt und dafür eine Aussage über den Mordfall angeboten.

Matthew Mirabelli /AFP Demonstrationen in Valletta, Malta, am 20. November

In der Hauptstadt Valetta demonstrierten unterdessen am Freitagabend tausende Bürger vor dem Regierungspalast Auberge de Castille, wo sie auf einem übergroßen Plakat das Wort "Mafia" über die Köpfe von Ministerpräsident Muscat und zwei weitere Politiker geschrieben hatten. Sie schwenkten die Nationalflagge, sangen feierlich ihre Hymne - und forderten den Rücktritt des Regierungschefs.