Schüsse auf FSB-Zentrale in Moskau Behörden prüfen Verbindung zu Terroristen

Immer wieder fallen Schüsse. "Stehenbleiben, stehenbleiben", hört man einen Mann schreien. Menschen springen aus ihren Autos, flüchten, genauso wie Fußgänger, die in der Nähe sind. Das Video ist in einer Seitenstraße an der Lubjanka gefilmt worden, der Zentrale des russischen Inlandgeheimdienstes FSB mitten im Zentrum von Moskau.

Die Aufnahmen, die sich in den sozialen Medien am späten Donnerstagabend schnell verbreiten, stammen von dem den Sicherheitsdiensten nahestehenden staatlichen Sender Life.

Ein Mann, so berichtet es der FSB später, habe auf die Zentrale des Geheimdienstes gefeuert. Andere Aufnahmen, die kursieren, zeigen, wie der Angreifer auf der Straße an dem Gebäude entlangläuft und schießt. Er soll eine Kalaschnikow benutzen.

Ein Toter, fünf Verletzte

Nach Angaben der Behörden stirbt bei der Schießerei in Moskau ein FSB-Beamter, fünf Menschen werden verletzt, zwei davon schwer. Mehr als eine Stunde dauert es, berichten russische Medien, bis der Mann "neutralisiert" ist, wie es der FSB es nennt. Die Beamten erschießen ihn.

STR/ AFP Sicherheitskräfte am FSB-Gebäude in Moskau

Der Angriff in der russischen Hauptstadt wirft viele Fragen auf: Was ist das Motiv des Mannes? Handelte er allein? Wer ist der Mann?

Vor allem der Zeitpunkt der Schießerei ist auffällig: Sie fand am Vorabend des sogenannten "Tages des Mitarbeiters der staatlichen Sicherheitsorgane" statt. Einem Feiertag, den Präsident Wladimir Putin jedes Jahr im Kreis von hohen Sicherheitsbeamten begeht.

Putin war selbst Chef des FSB. Während des Angriffs sitzt er im Kremlpalast, einen Kilometer entfernt, bei einem Konzert anlässlich des Tages. Er spricht davon, dass die Sicherheitsdienste im vergangenen Jahr 33 Terroranschläge verhindert haben.

Die Angaben sind da noch widersprüchlich:

Der Staatssender RT berichtete zunächst von drei Angreifern, die auch in das Gebäudes des Dienstes gelangt seien. Einer soll danach geflohen sein, sich in einem anderen Haus verschanzt und von dort geschossen haben.

Der FSB besteht später auf der Version, dass es nur ein Täter gewesen sei.

Der Nationale Wach- und Sicherheitsdienst, der das FSB-Gebäude bewacht, teilt mit, dass niemand in die Geheimdienstzentrale eingedrungen sei.

Die Polizei sucht auch noch Stunden nach den Schüssen nach weiteren Verdächtigen, berichtete das wirtschaftsliberale Medium RBK. Hinterhöfe, nahe gelegene Gebäude sowie verdächtige Passanten werden kontrolliert.

Ermittler finden Waffen, Granaten und Sprengstoff

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich nach Informationen verschiedener Medien um Jewgenij M., einen 39 Jahre alten Mann aus dem Moskauer Vorort Podolsk handeln. Er sei seit etwa drei bis vier Jahren in einem Sportschützenclub aktiv gewesen, erzählt seine Mutter dem kremlnahen Massenblatt "Komsomolskaja Prawda" und dem Onlinedienst Baza.

Ihr Sohn arbeitete für private Sicherheitsfirmen, zuletzt sei er arbeitslos gewesen, die beiden lebten zusammen in einer Wohnung. Von seiner Entlassung habe sie nur durch Zufall durch den Anruf eines ehemaligen Kollegen erfahren. Sie sagt, ihr Sohn habe zuletzt "mit irgendwelchen Arabern" telefoniert. Worum es dabei gegangen sei, habe sie nicht verstanden, er habe Englisch gesprochen.

Der Vater von M. sagte einem Medium, sein Sohn habe für die Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate gearbeitet. In der Wohnung von M. finden Ermittler laut Medienberichten weitere Waffen, im Zentrum an der FSB-Zentrale einen Rucksack mit Granaten und Sprengstoff.

Immer wieder Anschläge auf Sicherheitsbehörden

Was die Motive des Mannes gewesen sind, ist zunächst unklar. Es werde überprüft, ob der Täter Verbindungen zu Terroristen und Extremisten aus dem Nordkaukasus oder Syrien hatte, schreibt die Tageszeitung "Wedomosti" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Wie der "Kommersant" berichtet, soll der Angreifer Parolen gerufen haben, die der Terrormiliz "Islamischer Staat" zugeordnet werden können, allerdings berichtet dies bisher nur diese Zeitung.

War anfangs schnell von einem Terroranschlag die Rede, gehen die Ermittler nun von einer Schießerei aus. Sie habe ein Strafverfahren wegen Angriffs auf Sicherheitsorgane eingeleitet. Die Staatsmedien berichteten nur kurz über die Schießerei, Hauptthema am Donnerstag war Putins Pressekonferenz.

In Russland kommt es immer wieder zu Anschlägen auf Sicherheitsbehörden: 2018 hatte sich ein junger Mann beim FSB in der Hafenstadt Archangelsk im Norden des Landes in die Luft gesprengt. Drei FSB-Beamte wurden verletzt. 2017 gab es einen Angriff auf ein FSB-Büro in Chabarowsk in Ostsibirien. Ein Bewaffneter erschoss zwei Menschen und wurde anschließend getötet.