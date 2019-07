Proteste in Moskau Demonstranten fordern den Kreml heraus

Ljubow Sobol holte die Polizei aus dem Taxi, Dimitrij Gudkow aus seinem Auto auf den Weg nach Moskau, Ilja Jaschin bereits am Abend zuvor zu Hause ab. Die Oppositionspolitiker sollten gar nicht erst am Samstag in die Nähe des Bürgermeisteramtes im Zentrum Moskaus gelangen.

Dorthin hatten die Männer wieder zu Protesten aufgerufen, nachdem sie nicht zur Wahl des Stadtparlaments am 8. September zugelassen worden waren - angeblich, weil viele der Unterstützerunterschriften der Wähler, die sie vorlegen mussten, nicht gültig seien. Kaum einer glaubt das.

Im Video: "Die Führung ist nervös"

Trotz massiven Drucks - die Oppositionellen wurden in den vergangenen Tagen bereits verhört, ihre Wohnungen durchsucht, der Bekannteste unter ihnen Alexej Nawalny zu 30 Tagen Haft verurteilt - versammelten sich wieder Hunderte Menschen im Zentrum von Moskau, nach Schätzungen sollen es mindestens 3000 sein.

Bürgermeister meldet sich selbst mit Warnung

Dabei hatte der Bürgermeister Sergej Sobjanin persönlich sie zuvor per Twitter gewarnt. Man werde alles im "Rahmen der herrschenden Ordnung" regeln, schrieb der Putin-Vertraute. Was das bedeuten würde, war klar: Die Polizei wird jegliche Versammlung auflösen und viele der Menschen festnehmen.

Dennoch gingen viele das Risiko wieder ein. Festnahmen scheinen in Moskau inzwischen in Kauf genommen zu werden, wenn man seine Meinung äußern will. Kaum eine der Kundgebungen der Opposition in der russischen Hauptstadt wird genehmigt. Die Menschenrechtsorganisation Owd Info zählte bis zum frühen Abend 18.40 Uhr Ortszeit 648 Festnahmen. Auf Twitter war zu sehen, wie Polizisten auf einzelne Demonstranten einschlugen.

Vor dem Bürgermeisteramt an der Twerskaja-Straße 13 schoben Polizisten bereits am Mittag die Menschen vor sich her, um sie dann in eine der Seitenstraßen abzudrängen, die sie später mit Gittern absperrten. "Schande", Schande", "Das ist unsere Stadt", "Putin - Dieb" und "Russland ohne Putin" riefen die Demonstranten.

Einige zeigten Plakate: "Lasst sie zu", stand auf einem und meint: Lasst die Oppositionspolitiker zur Wahl zu. Der junge Mann konnte es nur wenige Minuten hochhalten, bis er von Polizisten in einen der Gefängnisbusse geschleppt wurde.

Später zogen verschiedene Gruppen von Demonstranten durch Teile des Zentrum, darunter auch über den Alten Arbat, der bei Touristen beliebten Fußgängerzone und blockierten zeitweise den Gartenring, den mehrspurigen Verkehrsring. Darunter waren viele junge Russen, die sich untereinander einhakten, wie Live-Bilder des Kreml-kritischen Senders TV Rain zeigen.

Kreml eingeschaltet

Die Sicherheitskräfte waren am Samstag mit einem Großaufgebot im Einsatz: Neben Mannschaften der Polizei riegelten auch Hunderte Mitglieder der Nationalgarde und Omon-Spezialkräfte die verschiedenen Abschnitte der Twerskaja ab, der Hauptstraße im Zentrum der Hauptstadt.

Das massive und koordinierte Vorgehen von Polizei und Justiz zeigt, dass die Proteste um die Wahl in der Hauptstadt längst keine Sache der regionalen Moskauer Behörden mehr ist - längst ist der Kreml involviert. Die Führung zeigt sich nervös angesichts der Versammlungen, die seit dem 14. Juli regelmäßig stattfanden.

Dass mehr als 20.000 Menschen zuletzt im Zentrum während der Urlaubszeit für faire Wahlen demonstrierten und den gemeinsam auf der Bühne auftretenden Oppositionellen zujubelten, erinnerte manch einen in Kreml an die wochenlangen Demonstrationen 2011/2012. Solch große Versammlungen sollen sich in Moskau nicht wiederholen, könnten sie sich doch auf das Land ausbreiten.

Von einer "Moskauer Krise" ist bereits in Medien die Rede, hatten die Zuständigen in der Hauptstadt doch die Proteststimmung und Unzufriedenheit im 20. Jahr von Putins Führung falsch eingeschätzt, die Opposition unterschätzt (Lesen Sie hier dazu die Analyse) und somit die eigentlich nicht allzu bedeutende Abstimmung zum Moskauer Parlament zum Politikum gemacht. Die Wut der Menschen über den Umgang mit dieser Wahl ist groß, auch weil Zehntausende die Zulassung der Oppositionellen mit ihren Unterschriften unterstützt haben.

Hungerstreik und Sofa-Protest

Statt mehrere auch namhafte Oppositionelle antreten zu lassen, verhinderten die Behörden die Zulassung aller bekannten Kandidaten, darunter Gudkow, bis 2016 einziger Kreml-kritischer Abgeordneter in der Staatsduma, Jaschin, Weggefährte des erschossenen ehemaligen Premiers Boris Nemzow, der noch am 14. Juli die Protestmenge durch die Moskauer Innenstadt anführte, und Nawalny-Mitstreiterin Sobol.

Ljubow Sobol ist zum Gesicht der Proteste geworden. Seit dem 13. Juli, dem Tag, an dem sie nicht zur Wahl zugelassen wurde, befindet sich die Juristin im Hungerstreik. Als die 31-Jährige gegen die Entscheidung der Wahlkommission bei einer erneuten Sitzung des Gremiums protestierte, indem sie auf einem Sofa sitzen blieb, wurde sie von Wachleuten mitsamt dem Möbelstück auf die Straße getragen. Offizielle Begründung: Das Sofa sei dorthin gebracht worden, weil es ausgeklopft, von Parasiten wie etwa Bettwanzen befreit werden sollte.

Diese Argumentation ist so abstrus wie schon legendär, zeigt aber auch, wie unbeholfen, die Behörden mit dem Protest von Sobol umgehen.

Ermittlungen gegen Oppositionskandidaten eingeleitet

Der Druck ist groß, der Kreml will Niederlagen wie bei den Regionalwahlen vor einem Jahr unbedingt vermeiden. Dabei ist die Zustimmung für die Regierungspartei "Einiges Russland" und deren Kandidaten zuletzt stark gesunken, was auch an der Erhöhung des Renteneintrittsalters liegt. Viele der Vertreter von "Einiges Russland" treten nun lieber als scheinbar unabhängige Politiker an. Dass Mitglieder der wirklich unabhängigen Opposition Wahlen gewinnen könnten, ist nicht vorgesehen.

Deshalb versucht die Führung nun seit einigen Tagen alles, um den Widerstand der Opposition in Moskau zu brechen. Keinesfalls soll der Eindruck entstehen, Proteste würden irgendetwas an der Entscheidung ändern, oppositionelle Kandidaten nicht zur Abstimmung zuzulassen. "Die Wirkung der Proteste zur Lösung des Problems ist gleich null", so hatte es Ella Pamfilowa, Leiterin der Zentralen Wahlbehörde, bereits formuliert.

Den zwölf Oppositionskandidaten drohen nun Gerichtsverfahren mit Geld- und sogar Haftstrafen. Sobol wurde noch am Abend zu 30.000 Rubel (etwa 430 Euro) verurteilt, weil sie zu der Kundgebung aufgerufen hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte Ermittlungen gegen alle Oppositionellen bekannt gegeben.

Eines haben die Moskauer Behörden mit ihrem Vorgehen in den vergangenen Wochen bereits geschafft: Sie haben die Opposition weiter geeint und die Kandidaten zu noch mehr Bekanntheit verholfen.