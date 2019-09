Tausende Menschen haben in Moskau für die Freilassung politischer Gefangener demonstriert. Nach Polizeischätzungen versammelten sich etwa 20.000 Protest-Teilnehmer in der russischen Hauptstadt.

Mit der Kundgebung setzte die liberale Opposition ihre Proteste vom Sommer fort. Sie richteten sich gegen den Ausschluss vieler Kandidaten von der Moskauer Wahl zum Regionalparlament Anfang September.

Bei den Protesten waren zahlreiche Demonstranten festgenommen worden. Hohe Gefängnisstrafen von bis zu vier Jahren und das brutale Vorgehen der Polizei hatten zu einem ungewöhnlich lauten Aufschrei in der Öffentlichkeit geführt (Lesen Sie hier mehr darüber).

Nawalny nahm teil

Auch der bekannte Kremlkritiker Alexej Nawalny nahm an den neuen Protesteten in Moskau teil. Demonstranten riefen "Freiheit für alle" und forderten die Behörden auf, die bei den Protesten in den vergangenen Wochen festgenommenen Demonstranten freizulassen.

Die Behörden werfen den Festgenommenen Gesetzesbruch und Gewalt gegen Polizeibeamte vor. Das Auflösen von Demonstrationen rechtfertigten die Polizisten damit, dass die Proteste nicht genehmigt gewesen seien. Die jetzige Großkundgebung hingegen sei vom Moskauer Bürgermeister erlaubt worden.