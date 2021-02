Globale Sicherheit Europas Testfall liegt im Mittelmeer

Ein Gastbeitrag von Bruno Tertrais

Ein Gastbeitrag von Bruno Tertrais

Emmanuel Macron will Europa in sicherheitspolitischen Fragen unabhängiger von den USA machen. Trotz des neuen US-Präsidenten bleibt der Vorschlag sinnvoll – aber ist die EU dazu wirklich in der Lage?