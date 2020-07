Iran Feuer richtete offenbar "beachtliche Schäden" in Atomanlage an

Am Donnerstag brannte es in der Atomanlage in Natanz. Zunächst war von geringen Schäden die Rede. Doch die fallen offenbar größer aus als zunächst behauptet. Die Herstellung von Zentrifugen könnte nun beeinträchtigt sein.