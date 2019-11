Fliegende Radarstationen Nato will eine Milliarde Euro in Awacs-Modernisierung investieren

Inmitten der vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron losgetretenen Debatte um die Zukunft der Nato plant das Bündnis offenbar eine hohe Investition: Die Nato will eine Milliarde Euro in die Modernisierung ihrer Awacs-Flugzeuge zur luftgestützten Überwachung stecken. Das berichtete die Funke Mediengruppe vorab unter Berufung auf Kreise des Militärbündnisses.

Demnach soll die Flotte der 14 Nato-eigenen Maschinen mit Hauptquartier in Deutschland dank dieser Investition bis 2035 in Betrieb bleiben können. Die Awacs-Flugzeuge (die Abkürzung steht für Airborne Early Warning and Control System) werden als fliegende Radarstationen zur Luftraumüberwachung eingesetzt. Sie werden zur Unterstützung von Militäroperationen eingesetzt, in der Vergangenheit etwa im Irak, Libyen, USA und Afghanistan.

Für Anfang Dezember ist ein Gipfel der Nato in London geplant. Dieser wird aber im Vorfeld überschattet: Macron hatte das Bündnis zuvor in einem Interview wörtlich als "hirntot" bezeichnet und die zuletzt ausgebliebene Abstimmung bei wichtigen sicherheitspolitischen Entscheidungen kritisiert. Er verwies indirekt auf die im Bündnis nicht abgesprochene Militäroffensive des Nato-Partners Türkei in Nordsyrien, die durch einen ebenfalls nicht abgesprochenen Rückzug der USA möglich geworden war.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sprach sich als Reaktion auf die Äußerungen Macrons für eine "politische und konzeptionelle" Weiterentwicklung der Nato aus. "Dazu brauchen wir politische Frischzellen - in einem Prozess, der zentrale transatlantische Fragen in den Blick nimmt", sagte Maas. Damit das Militärbündnis die "Lebensversicherung Europas" bleibe, müsse sich die Nato auf aktuelle Herausforderungen einstellen und mehr europäische Verantwortung in der Sicherheitspolitik übernehmen.

Zwei Wochen vor dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs kommen die Außenminister der Nato am Mittwoch zu ihrem Herbsttreffen zusammen. Die Minister wollen dabei beschließen, den Weltraum nach Boden, Luft, See und dem Cyberspace zum fünften Einsatzgebiet des Bündnisses zu machen. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind die von den USA geforderten höheren Verteidigungsausgaben, die Politik gegenüber Russland und China sowie Bemühungen um Abrüstungsvereinbarungen.