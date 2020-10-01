Первое интервью после покушения Навальный благодарит Германию - и рассказывает о своём отравлении "Новичком"

"Ты не чувствуешь боли, но ты знаешь, что ты умираешь": Алексей Навальный в интервью журналу SPIEGEL описывает момент, когда в самолёте началось действие яда. Политик уверен, что за его отравлением стоит Владимир Путин.