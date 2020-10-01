Первое интервью после покушения Навальный благодарит Германию - и рассказывает о своём отравлении "Новичком"

"Ты не чувствуешь боли, но ты знаешь, что ты умираешь": Алексей Навальный в интервью журналу SPIEGEL описывает момент, когда в самолёте началось действие яда. Политик уверен, что за его отравлением стоит Владимир Путин.
Foto: Peter Rigaud / DER SPIEGEL

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в своём первом интервью после покушения, которое он дал журналу Der SPIEGEL, выразил "огромную благодарность всем немцам". Он "никогда не был связан с Германией", но получилось так, что именно немецкие политики и Ангела Меркель спасли ему жизнь в первый раз. Во второй раз это сделали врачи берлинской клиники Charité, которые, что ещё важнее, вернули ему его личность. Навальный говорит: "Я понимаю, что это может прозвучать немного напыщенно, но Германия теперь стала для меня особенной страной". Он также рассказывает о своём посещении Ангелой Меркель в больнице на прошлой неделе: "Она удивила меня своим детальным знанием России и моего кейса".

Навальный говорит, что чувствует себя "гораздо лучше, чем три недели назад - и с каждым днём всё лучше". Врачи обещают, что он сможет восстановиться "процентов на девяносто и, может быть, даже на сто, но точно никто не знает". "В каком-то смысле я выступаю такой подопытной свинкой, ведь опыта наблюдения за людьми, выжившими после поражения этим боевым химическим веществом, не так много" Навальный описывает момент, когда в самолёте началось действие вещества: "Ты не чувствуешь боли, но ты знаешь, что ты умираешь. Что ты сейчас умрёшь. При этом у тебя ничего не болит". Человек просто понимает, что это конец. "Фосфорорганические соединения перегружают нервную систему по аналогу с компьютерной DDos-атакой - это перегрузка, которая ломает тебя".

Интервью на немецком
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"Ich behaupte, dass hinter der Tat Putin steht" "Ich behaupte, dass hinter der Tat Putin steht"

 "Я безусловно считаю, что за этим отравлением стоит Путин, и других версий у меня нет", - говорит Навальный. Несмотря на покушение, он хочет вернуться в Россию. "Моя задача сейчас – это остаться тем парнем, который не испугался. И я не испугался! Если у меня сейчас дрожат руки, то не от страха, а от этой штуки. И я ни в коем случае не сделаю Путину такого подарка, чтобы не вернуться в Россию". Вопрос о том, следует ли Германии останавливать реализацию проекта "Северный поток -2", Навальный оставляет открытым: "Это вопрос Германии. Сами решайте!" Любая стратегия в отношении России должна быть "связана с осознанием точки безумия, в которой находится Путин".

Icon: Der Spiegel