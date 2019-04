Pakistan und China Auf gute Nachbarschaft

Es ist eine illustre Runde, die sich da einfindet in Peking am Wochenende: Chinas Präsident Xi Jinping hat eingeladen zum Forum Seidenstraße, knapp 40 Staats- und Regierungschefs werden dabei sein, darunter Russlands Präsident Wladimir Putin und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Bundeskanzlerin Angela Merkel oder Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hingegen zählen nicht zu den Gästen. Die meisten kommen ohnehin aus Asien und Afrika. China will sein weltweites Investitionsprogramm und vor allem die "Neue Seidenstraße", also seine globale Anbindung per Straße, Schiene und Seeweg an Dutzende Länder gemeinsam mit ihnen vorantreiben.

Ehrengast bei dieser Großkonferenz aber ist Pakistans Premierminister Imran Khan. Pakistan hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einem der wichtigsten Partner Chinas entwickelt - und ist zudem selbst in einer wirtschaftlich und politisch so schwierigen Lage, dass es auf China angewiesen ist.

China erkauft sich Zugang zum Indischen Ozean

Khan, ehemaliger Cricket-Nationalspieler und erst seit August 2018 Regierungschef von Pakistan, ist bereits zum zweiten Mal Gast in China: Zuletzt besuchte er das mächtige Nachbarland im November.

Die Regierungen beider Staaten sprechen von einer "All-Wetter-Freundschaft", die nichts erschüttern könne. Für Peking haben gute Beziehungen zu Pakistan gleich zwei Vorteile:

China gewinnt durch die massiven Investitionen in Straßen, Schienen und den Hafen in Gwadar, im Süden von Pakistan, Zugang zum Indischen Ozean - und kann damit auch militärisch dort präsent sein, wo Rivale Indien dominiert.

Zudem kann China künftig mehr Waren über Pakistan in die ganze Welt exportieren sowie über eine geplante Pipeline Gas aus Iran importieren.

Der "China-Pakistan Economic Corridor", kurz: CPEC, ein im Sommer 2013 ins Leben gerufenes Kooperationsprogramm, gilt deshalb als "Flaggschiffprojekt" des chinesischen "Belt and Road"-Projekts. Allein in Pakistan hat China in den zurückliegenden Jahren mehr als 40 Milliarden Euro investiert. Ein Großteil floss dabei in den Ausbau des Karakorum Highway, die höchste Schnellstraße der Welt, sowie in den Bau des Hafens von Gwadar.

Asim Hafeez/ Bloomberg/ Getty Images Hafen von Gwadar

"China investiert aber auch in Bildung, Gesundheit und Tourismus in Pakistan", sagt Fazal ur-Rehman, China-Experte an der Universität Sargodha. "Man spürt, dass China ein echtes Interesse daran hat, dass Pakistan sich entwickelt und es den Menschen hier besser geht."

Immer mehr Chinesen - vor allem Ingenieure, Bauarbeiter und Handwerke - leben in Pakistan. Die Zahl der chinesischen Restaurants und der Geschäfte, die chinesische Lebensmittel anbieten, hat in pakistanischen Städten deutlich zugenommen. Gelegentlich führt das zu Konflikten.

So ist Alkohol in Pakistan nur mit Sondergenehmigung erlaubt, was dazu führt, dass chinesische Restaurants mit Alkoholausschank oft in unscheinbaren Privathäusern betrieben werden.

Zwei Länder, ein gemeinsamer Gegner - Indien

Für Pakistan ist das chinesische Interesse derzeit überlebenswichtig: Das Land hat enorme wirtschaftliche Probleme, ist massiv verschuldet und braucht dringend Geld. In der Vergangenheit half immer wieder der Internationale Währungsfonds (IWF), was aber die strukturellen Probleme Pakistans nicht beseitigt hat. Die Liste ist lang:

große Armut,

zu geringes Wirtschaftswachstum,

zu wenig Auslandsinvestitionen,

politische Instabilität,

zu hohe Militärausgaben,

Korruption,

zu niedrige Ausgaben für Bildung und Gesundheit.

Regierungschef Khan lehnte daher zunächst einen weiteren IWF-Kredit ab, aber in der Not musste er dann doch darauf zurückgreifen. Zudem halfen Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie China mit Milliardenkrediten.

Die Militärs in Islamabad und Peking arbeiten eng zusammen

China ist für Pakistan zudem Schutzmacht, wenn es um den gemeinsamen Feind Indien geht. Pakistan ist 1947 aus der Teilung des indischen Subkontinents entstanden, als die britische Kolonialmacht die Region verließ.

Seither stehen sich Pakistan und Indien in Feindschaft gegenüber, beide Länder sind Atommächte. Zuletzt kam es im Februar zu einem militärischen Schlagabtausch. Da die USA nach und nach als strategischer Verbündeter Pakistans weggefallen sind, benötigte Islamabad einen neuen Partner. Den hat man in China gefunden.

In den vergangenen zehn Jahren hat Pakistan sich zu einem der größten Käufer von chinesischen Waffen entwickelt. "Die Beziehungen zwischen den Militärs sind stark und so etwas wie das Rückgrat der pakistanisch-chinesischen Beziehungen", sagt Wissenschaftler ur-Rehman.

Pakistan hält sich mit Kritik an China zurück

Kulturell, religiös, politisch könnten die Nachbarn China und Pakistan indes unterschiedlicher kaum sein. Die Partnerschaft ist daher mehr von Pragmatismus geprägt denn von Zuneigung. Es sind die gemeinsamen Interessen, die das Bündnis belastbar machen - zum Teil so sehr, dass es bemerkenswerte Züge annimmt:

Pakistan versteht sich als eines der größten islamischen Länder als Sprachrohr für die islamische Gemeinschaft. Eine Mohammed-Karikatur in Dänemark oder ein islamfeindliches Youtube-Video aus den USA reichen aus, um in Pakistan Massendemonstrationen auszulösen.

Dass in China aber, in der Provinz Xinjiang an der Grenze zu Pakistan, mehr als eine Million muslimische Uiguren in Internierungslagern festgehalten, gefoltert und einer Gehirnwäsche unterzogen werden, hat in Pakistan hingegen bislang keinerlei Reaktionen ausgelöst.

Das Thema sei "von westlichen Medien überbewertet", zudem handele es sich um "Kampf gegen den Terror" beziehungsweise um "Modernisierung der Gesellschaft", sagt dazu ein Beamter im Außenministerium in Islamabad.

Im März befragte die "Financial Times" Khan über seine Haltung zu den willkürlichen Festnahmen von Uiguren in China. Khan spreche doch häufig über die schwierige Situation der Muslime in der Welt, was also habe er zur Lage der Muslime in China zu sagen? Khan antwortete: "Ehrlich gesagt, weiß ich nicht viel darüber."