Auf dem Weg zur größten Seemacht China will Meer

Kaum ein Großprojekt der chinesischen Regierung ist international so umstritten und dennoch so erfolgreich wie die "Neue Seidenstraße". Erst am vergangenen Wochenende versammelten sich Dutzende Regierungs- und Staatschefs zum Gipfel in Peking, um über die gigantischen Infrastrukturpläne zu sprechen.

Dabei sollen neue Häfen, Straßen und Bahnstrecken Handelswege zwischen China und anderen Teilen der Welt erschließen - bis nach Europa. Am Ende des zweitägigen Gipfels hatte die Schweiz wie Österreich und Italien eine gemeinsame Erklärung mit unterzeichnet, derzufolge sie sich der Initiative anschließt.

Präsident Xi Jinping will mit der "Neuen Seidenstraße" den wirtschaftlichen und politischen Einfluss Chinas nicht nur auf dem Landweg ausbauen, sondern auch auf dem Meer. Das Streben danach reicht weit zurück. Zu Zeiten der Ming-Dynastie Anfang des 15. Jahrhunderts war China die bedeutendste Seemacht. Daran möchte die Regierung in Peking wieder anknüpfen. "Die Aufgabe, eine starke Marine zu bilden, war nie so dringend wie heute", sagte Xi im vergangenen Jahr.

Die Erfolgschancen sind gut: Durch den Wirtschaftsaufschwung der vergangenen Jahre sind finanzielle Ressourcen reichlich vorhanden, gleichzeitig gibt es immer mehr Experten mit technischen Know-how im Land.

Das "Perlenketten"-Modell sieht ein weltweites Netz an strategischen Häfen, Marinebasen und Sonderhandelszonen vor. Die Route führt von Chinas Küste über das Südchinesische Meer durch die Straße von Malakka und den Indischen Ozean und weiter durch das Mittelmeer bis zur Nordsee.

Peking geht es vor allem um wirtschaftliche Interessen. Die sogenannte Blue Economy macht heute schon etwa zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts Chinas aus. Dabei steht die ökonomische Nutzung von Gewässern im Mittelpunkt:

durch Fischfang und

und die Gewinnung von Rohstoffen .

. Einen Großteil seines internationalen Handels wickelt China zudem über Seewege ab.

Die maritime Infrastruktur ist also ein entscheidender Faktor für den weiteren Aufstieg des Landes.

Ein großes Problem scheint inzwischen auch gelöst: "Chinesische Strategen beklagen seit Langem das sogenannte Malakka-Dilemma, also die Verwundbarkeit der chinesischen Rohstoffimportwege durch mögliche Blockaden maritimer Engpässe", sagte Sarah Kirchberger vom Institut für Sicherheitspolitik dem Magazin "Wehrtechnik".

Nun ist eine Alternative für den bisherigen Weg des Öltransports gefunden. Nach Einschätzung der Germany Trade & Invest (GTAI), der Außenwirtschaftsagentur der Bundesrepublik Deutschland, eröffnet der Tiefseehafen im pakistanischen Gwadar eine Alternative zur immer wieder von Piraten bedrohten Straße von Malakka. Der Hafen liegt am Eingang zur Straße von Hormus, welche 40 Prozent der Erdöltransporte passieren.

China verfolgt mit der "Maritimen Seidenstraße" aber auch militärische Interessen. So hat Peking mit dem Hafen in Dschibuti seinen ersten Marinestützpunkt im Ausland eingerichtet - offiziell, um damit friedenserhaltende Missionen und humanitäre Hilfe in Afrika und Westasien zu unterstützen. Außerdem als logistische Stütze des Anti-Piraterie-Kampfs am Horn von Afrika. (Mehr zu den Hintergründen erfahren Sie hier.) Zudem baut China seit Jahren seine Marineflotte stetig aus.

Die wachsende chinesische Präsenz sorgt jedoch für Spannungen, vor allem im Südchinesischen Meer zwischen China, Vietnam, Malaysia und den Philippinen. Peking beansprucht 80 Prozent des Seegebiets, durch das auch wichtige Schifffahrtsstraßen gehen. Im Meeresgrund werden reiche Öl- und Gasvorkommen vermutet.

Peking lässt innerhalb der Zone Inseln aufschütten, Streitkräfte errichten Häfen und Flugpisten und stationieren Raketen. Im Mai vergangenen Jahres ließ die chinesische Luftwaffe erstmals Langstreckenbomber in dem umstrittenen Gebiet landen. Viele der Inseln und Riffe werden auch von anderen Staaten der Region beansprucht, von denen die meisten Verbündete der USA sind.

Der internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag wies 2016 die Ansprüche Chinas zurück, doch Peking ignoriert das Urteil. (Lesen Sie hier mehr zu dem Streit.) Laut der Beraterfirma Deloitte reagieren andere Asien-Pazifik-Staaten inzwischen auf die geänderte Verteidigungspolitik Chinas - und rüsten selbst auf.

Doch nicht nur die regionalen Kräfte sind in dem umstrittenen Gebiet aktiv. Auch die US-Marine stationiert Einheiten auf den Stützpunkten der Verbündeten. In der Nähe der von China beanspruchten Spratley-Inseln kamen sich im vergangenen Jahr Kriegsschiffe der USA und Chinas gefährlich nahe. Washington erkennt die Ansprüche Chinas nicht an und schickt immer wieder Kriegsschiffe in die Region. Eine Kollision konnte nur knapp verhindert werden.

Zusammengefasst: Die chinesische Regierung will ihre Macht auf See ausbauen. Dafür entstehen kommerzielle Häfen und Marinebasen entlang der "Maritimen Seidenstraße". Auch die Flotte der Marine wird kontinuierlich aufgestockt. Die wachsende Präsenz führt jedoch zu Spannungen, vor allem im Südchinesischen Meer.