Das Thema des Tages: Israels Wahlkampf

Am kommenden Dienstag wählt Israel eine neue Knesset - und der Wahlkampf wird rabiat: International schockierte Premier Benjamin Netanjahu am Dienstagabend mit der Aussage, er werde im Fall seiner Wiederwahl ein Teil des Westjordanlandes annektieren.

Meint er das ernst? In Israel gab es - außer im ganz linken Lager - keinen Widerspruch. Die Zweistaatenlösung war politisch ohnehin beinahe erledigt, mit einer Angliederung des Jordantals wäre sie wohl endgültig tot. Warum, erklärt Christoph Sydow.

ABIR SULTAN/EPA-EFE/REX Hier erklärt Premier Netanyahu, welche Teile des palästinensischen Westjordanlands er nach der Wahl annektieren will

Netanyahus Likud-Partei und die Mitte-Rechts-Partei Kachol Lavan ("Blau und Weiß") liegen Kopf an Kopf. Aber eine neue, nationalistische Kraft hat Chancen mitzureden: die "Neue Rechte" (Yamina) mit ihrer Spitzenkandidatin Caroline Glick. Alexander Osang hat die Ex-Breitbart-Journalistin mit US-Wurzeln in ihrem Wahlkampf begleitet.

Die Zahl des Tages: 8.45

Zu dieser Uhrzeit am Vormittag rammte vor 18 Jahren ein Passagierflugzeug den Nordturm des World Trade Center in New York City. Es war der Beginn der Anschlagserie vom 11. September 2011. In Deutschland war es 14.45 Uhr, in den folgenden Stunden starrten Menschen hierzulande und weltweit fassungslos auf Fernsehschirme und wurden Zeugen des Angriffs islamistischer Terroristen.

News: Was Sie heute wissen müssen

Brexit ohne Chaos: Angela Merkel glaubt noch an einen geordneten Abschied der Briten aus der EU.

Angela Merkel glaubt noch an einen geordneten Abschied der Briten aus der EU. Republikaner gewinnt Nachwahl: Dan Bishop, Republikaner in North Carolina, hat einen Sitz im Repräsentantenhaus für seine Partei knapp verteidigt.

Dan Bishop, Republikaner in North Carolina, hat einen Sitz im Repräsentantenhaus für seine Partei knapp verteidigt. Großbrand nahe Stuttgart: In Baden-Württemberg ist eine Biogasanlage abgebrannt, Tanks explodierten.

In Baden-Württemberg ist eine Biogasanlage abgebrannt, Tanks explodierten. Ost schlägt West: Im OECD-Bildungsvergleich der Bundesländer zeigt sich, dass die Bürger in den östlichen Bundesländern besser qualifiziert sind als im Westen.

Im OECD-Bildungsvergleich der Bundesländer zeigt sich, dass die Bürger in den östlichen Bundesländern besser qualifiziert sind als im Westen. Geld ohne Arbeit: Bei der Deutschen Bahn haben Manager nach ihrem Ausscheiden offenbar hochdotierte Beraterverträge bekommen, ohne viel dafür zu tun.

Bei der Deutschen Bahn haben Manager nach ihrem Ausscheiden offenbar hochdotierte Beraterverträge bekommen, ohne viel dafür zu tun. Kauft Hongkong London? Als Finanzplatz ist die britische Hauptstadt dank Brexit in eine Krise geraten. Nun will die Hongkonger Börse den Standort London für 35 Milliarden Euro schlucken.

Meinung: Die meistdiskutierten Analysen und Kommentare

Axel Heimken/dpa Polizist einer Spezialeinheit in Hamburg

Deutschlands Most Wanted: Gegen Islamisten, Nazis, Linksextreme sind Tausende Haftbefehle offen. Warum das so ist und was das für die Sicherheit hierzulande bedeutet, analysiert Kollege Philipp Seibt.

9/11, Insidejob: Jeder zweite Deutsche glaubt mindestens eine hanebüchene Verschwörungstheorie. Kolumnist Sascha Lobo erklärt, wie man in zehn Schritten irren Fantastereien auf den Leim geht. Besonders schwer wird es, wenn es um die eigene Mutter geht - wie bei Philipp Awounou.

SPIEGEL ONLINE

Wir Kleinsparer in Angst: Was tun bei negativen Zinsen? Video-Kolumnist Harald Schmidt weiß, wer Rat weiß.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Scherl / SZ Photo Generalgouverneur Hans Frank inspiziert angetretene Formationen der SS-Totenkopfverbände in den besetzten polnischen Gebieten

AfD, spricht da mein Nazi-Vater? Niklas Frank ist der Sohn von Hitlers Mann in Polen. Die Alliierten haben Hans Frank in Nürnberg gehenkt. Oft betrachte Frank des Vaters Totenfoto - und zurzeit lacht es ihn oft frech an.

Obst zu Batterien: Lithium, Nickel oder Kobalt sind knapp und teuer, ihr Abbau zerstört die Umwelt. Forscher suchen deshalb nach nachhaltigen Alternativen für die Energiespeicherung.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Peter Wagner/ Foodbild Hmmm, Guanciale-Garnelen

Grillen Sie sich diese spektakulären Guanciale-Garnelen im Speckmantel - laut Hobbykoch Wagner ein Gedicht. Und wenn Sie wenig Zeit haben, sehen Sie den Trailer zu "Ein leichtes Mädchen" an - und kaufen sie für morgen Kinokarten, da läuft er an. Hier die Video-Rezension.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Christoph Titz vom Daily-Team

