Das Thema des Tages: Triumph für "King Boris"

"Get Brexit done": Auf diesen Slogan von Boris Johnson seien viele Briten hereingefallen, kommentierte der "Guardian" den Ausgang der Wahl im Vereinigten Königreich. Denn der Premier und seine konservativen Tories gewannen die Abstimmung deutlich - ein Triumph für "King Boris" (lesen Sie hier eine Analyse meines Kollegen Kevin Hagen).

Anstand, Aufrichtigkeit und Integrität hätten dagegen verloren bei der Wahl auf der Insel, kommentiert mein Kollege Jörg Schindler: "Die Gänse haben für Weihnachten gestimmt."

Johnson kann nun tun und lassen, was er will. Und er will vor allem eines: Einen Brexit so schnell wie möglich. Der Premier könnte Großbritannien also bis zum Ablauf der geltenden Frist am 31. Januar aus der EU führen (Lesen Sie hier, was der Premier jetzt alles vorhat).

Die EU wiederum ist einerseits erleichtert: Endlich herrscht Klarheit, andererseits könnte im Sommer schon eine Neuauflage des Dramas drohen (hier die Analyse meiner Kollegen Markus Becker und Peter Müller aus Brüssel).

Auf der anderen Seite gibt es zwei große Verlierer: Labour-Chef Jeremy Corbyn, der bereits seinen Rückzug als Vorsitzender ankündigte, und seine Partei: Die Tories jagten Labour Dutzende Sitze im Unterhaus ab.

Und dann sind da noch die Schotten: Deren Regierungschefin Nicola Sturgeon kündigte an, schnell ein neues Unabhängigkeitsreferendum anzustreben.

Auch Harald Schmidt beschäftigt sich heute mit Johnson:

Herzlichen Glückwunsch, Boris! Die Unterhauswahl in Großbritannien zeigt: Die Menschen wollen klare Führung. Da spielt die eine oder andere inhaltliche Schwäche keine Rolle. Hier geht es zu seiner Videokolumne.

DER SPIEGEL

News: Was Sie heute wissen müssen

FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA-EFE/REX Jürgen Klopp: Die Fans des FC Liverpool lieben ihn

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Treibt Donald Trump den Gaspreis nach oben? Die US-Sanktionen gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2 verschärfen den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Mit möglichen Folgen für die Versorgung in Deutschland.

Jussi Nukari / Lehtikuva / dpa Premierministerin Sanna Marin (2.v.r.) und ihre Ministerinnen

Finnenansichten: Alle Parteien der Regierungskoalition in Helsinki werden von Frauen geführt. Das liegt auch am besonderen Wahlrecht - ein Vorbild für Deutschland?

Benedicte Desrus

Einmal Hähnchen mit Schlagsahne, bitte: Schluss mit Magerquark und Knäckebrot! Ein Harvard-Mediziner sorgt mit einer Ess-Regel für Aufsehen: Wer Fettpolster loswerden will, muss mehr Fett essen. Spinnt der Mann?

Die Zahl des Tages: 5648

Immer häufiger kommt es in Deutschland zu Unfällen zwischen Radfahrern. Während 2011 noch 3837 Zusammenstöße gezählt wurden, waren es 2018 bereits 5648 - ein Plus von 47 Prozent.

Die Empfehlungen für Ihr Wochenende:

Sergei Grits/AP/dpa Die Geminiden sind in den vergangenen Jahren immer aktiver geworden

In der Nacht zum Sonntag sollten Sie den Himmel beobachten: Dann gibt es bundesweit die Chance, Geminiden zu sehen. Bis zu 120 Sternschnuppen pro Stunde prognostiziert die Vereinigung der Sternfreunde am Wochenende.

FRIEDEMANN VOGEL/EPA-EFE/REX Gladbach-Star Marcus Thuram

Und nachmittags schauen Sie dann Gladbach in der Bundesliga: Seit Wochen sind die Borussen Spitzenreiter in der Bundesliga. Doch jetzt kam das Aus in der Europa League. In Wolfsburg wird sich am Sonntag zeigen, ob das Team von Trainer Rose den Rückschlag verkraftet hat (im TV bei Sky und SPIEGEL-Liveticker).

