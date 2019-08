hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Johnsons Brexit-Trick

Boris Johnson setzt bei der Durchsetzung eines harten Brexits alles auf eine Karte: Um seine Pläne für einen ungeregelten Ausstieg Großbritanniens aus der EU durchziehen zu können, will der Premierminister dem Unterhaus eine Zwangspause auferlegen. Damit sinken die Chancen seiner Gegner, ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit durchzubringen.

Einen Tag nach dem überraschenden Coup Johnsons ist die Empörung nach wie vor groß. Ruth Davidson, die Chefin der schottischen Tories, erklärte ihren Rücktritt. Sie hatte sich für einen Verbleib der Briten in der EU eingesetzt.

Auch die Reaktionen in den britischen und internationalen Medien auf Johnsons Schachzug waren heftig. "Ein skrupelloser Regierungschef", schrieb zum Beispiel die "Financial Times".

Das kann sein Vater nur bestätigen: Er riet einmal dazu, seinen Sohn "sehr, sehr ernst" zu nehmen.

Welche Rolle spielt die Queen in der Auseinandersetzung über den Brexit? Elizabeth II. segnete Johnsons Parlamentspause ab. In politischen Fragen mischen sich die britischen Monarchen eigentlich nicht ein, zumindest öffentlich. Vielleicht muss die Königin in den nächsten Monaten aber noch einmal handeln: Sollte ein Misstrauensvotum gegen Johnson erfolgreich sein, müsste sie einen neuen Premier ernennen.

Die Zahl des Tages: 66

In Italien kann wieder regiert werden, und zwar mit dem 66. Kabinett seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Nachdem sich Fünf Sterne und Sozialdemokraten geeinigt haben, hat Staatschef Mattarella im Quirinalspalast Giuseppe Conte empfangen und mit der Bildung der Regierung beauftragt. Lesen Sie hier eine Analyse.

News: Was Sie heute wissen müssen

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Als einmal der Rechtsstaat zusammenbrach: Das Landgericht Chemnitz ist zu einem Urteil im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Deutsch-Kubaners gelangt. Am Sonntag wird in Brandenburg und Sachsen gewählt. Alle fürchten sich sehr. Was tun? Hier geht's zur Kolumne von Thomas Fischer.

Kann weg: Wie ernst nimmt man es mit dem Kampf gegen Rassismus im deutschen Fußball? Der Fall Tönnies war ein Lackmustest für die Ethikkommission des DFB. Ergebnis: Das Gremium kann man getrost auflösen, meint mein Kollege Peter Ahrens.

Mit Stahlhelm durch die Rettungsgasse: Von hinten kommt der Notarzt - und dahinter ein Radfahrer. Darf der das? Hier geht es zum Video von Harald Schmidt.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Mysteriöser Raketentest in Russland: Tote, Verletzte und viele Fragen: Was steckt hinter dem Raketenunfall am Weißen Meer? Ein Arzt schildert die Behandlung der Strahlenopfer.

"Es hilft, den Kopf aus der Hose zu nehmen": Mit einer Erektionsstörung muss man sich nicht abfinden, sagt Urologe Christian Wülfing. Im Interview erklärt er, warum das Problem auch junge Männer betreffen kann - und ob Porno-Gucken hilft oder schadet.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Sehen Sie sich im Kino "Late Night" an: Emma Thompson spielt eine Moderatorin, die gegen Zynismus, Quotendruck und die eigene Absetzung kämpft.

