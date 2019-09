hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Debakel für Johnson

In seiner Geburtsstadt New York ereilte Boris Johnson seine große Niederlage. Am Rande der Uno-Vollversammlung erfuhr der Premierminister, dass der britische Supreme Court die von ihm ausgedachte Zwangspause des Parlaments mitten in der heißen Brexit-Phase für rechtswidrig hält und deshalb mit sofortiger Wirkung aufhob.

Alle elf Richter sorgten einstimmig für das Debakel Johnsons. Die Zwangspause bis 14. Oktober hindere die Abgeordneten "in extremer Weise" daran, ihr Amt auszuüben, gab Lady Brenda Hale als Vorsitzende Richterin bekannt.

DPA Richterin Brenda Hale trug bei der Urteilsverkündung eine Spinnenbrosche

Unterhaussprecher John Bercow rief bereits für Mittwoch das Parlament zusammen. Auch Johnson wurde schnell aktiv: An einen Rücktritt denke er nicht, stellte er klar. Stattdessen plädierte der Regierungschef für eine Neuwahl. Lesen Sie hier eine Analyse meines Kollegen Jörg Schindler aus London.

Die Zahl des Tages: 1930

Pflegebedürftige müssen für einen Heimplatz immer mehr aus eigener Tasche dazu zahlen. Seit Oktober 2018 ist die Eigenbeteiligung im Bundesdurchschnitt um mehr als 110 Euro auf fast 1930 Euro im Monat gestiegen. Das ergab eine Auswertung der "Pflegedatenbank" des Verband der Privaten Krankenversicherung.

News: Was Sie heute wissen müssen

VW-Bosse werden angeklagt: Die Staatsanwaltschaft wirft Volkswagen-Chef Herbert Diess, dessen Vorvorgänger Martin Winterkorn sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden und früheren Finanzvorstand Hans Dieter Pötsch in der Dieselaffäre Marktmanipulation vor.

870 Millionen Euro Strafe muss der Autokonzern zahlen, weil er in der Dieselaffäre illegale Abschalteinrichtungen einsetzte.

870 Millionen Euro Strafe muss der Autokonzern zahlen, weil er in der Dieselaffäre illegale Abschalteinrichtungen einsetzte. Donald Trump spricht vor der Uno: Warum der US-Präsident nicht nur mit seiner Klimapolitik international so isoliert ist, lesen Sie hier.

Warum der US-Präsident nicht nur mit seiner Klimapolitik international so isoliert ist, lesen Sie hier. Rolf Mützenich wird SPD-Fraktionschef: Der 60-Jährige erhielt fast 98 Prozent der Stimmen.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

imago images / Rust

Condor gehört zur deutschen Geschichte wie der VW-Käfer: Sollte der Staat einen Überbrückungskredit in Millionenhöhe zahlen? Die Fluglinie hätte diese Chance verdient - und das hat auch nostalgische Gründe. Lesen Sie hier einen Kommentar meiner Kollegin Dinah Deckstein.

Getty Images

Ausschlafen als revolutionärer Akt: Schlafmangel gilt als Erfolgsfaktor. Dabei würde uns viel Leid erspart, wenn wir endlich ausschlafen würden, meint unsere Autorin Margarete Stokowski und plädiert für flexibleren und längeren Schlaf.

DER SPIEGEL

Kind, mach' mal 'ne Pause! Um den Auftritt von Greta Thunberg vor der Uno geht es in der Videokolumne von Harald Schmidt.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

MICHELE TANTUSSI/ EPA-EFE/ REX Angela Merkel bei den Klimaverhandlungen

Ab sechs Uhr früh waren alle wie "auf Speed": Was geschah in der Nacht, als die Große Koalition das Klimapaket beschloss? Ein SPIEGEL-Team hat rekonstruiert, wer den CO2-Preis erfand, wer blockierte - und wann die Kanzlerin ein Machtwort sprach.

Peter Jülich / DER SPIEGEL Fahrplan-Chef Frank Hoffmann

Seinen Job wollen Sie nicht haben: Wie sorgt man dafür, dass 40.000 Züge pro Tag pünktlich sind? Frank Hoffmann und sein Team versuchen es - mit einer Software aus den Achtzigerjahren.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Arte Babett Knudsen spielt die dänische Ministerpräsidentin Birgitte Nyborg

Sehen Sie "Borgen - Gefährliche Seilschaften": Jede Folge ein neues Drama: Eine dänische Ministerpräsidentin namens Birgitte Nyborg inmitten von Machtspielen und Intrigen. Alle Staffeln der Kultserie gibt es bei Arte in der Mediathek.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Alwin Schröder vom Daily-Team

