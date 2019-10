hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Unterhaus darf nicht über Brexit abstimmen

Es ist ein schier endloses Drama: Das britische Unterhaus wird an diesem Montag nicht über die von Premierminister Boris Johnson und der EU ausgehandelte Brexit-Vereinbarung abstimmen. Das teilte Parlamentspräsident John Bercow am Nachmittag in London mit. Bercow widersprach damit einem Wunsch von Johnsons Regierung.

Das Unterhaus hatte am Samstag die mit Spannung erwartete Abstimmung über Johnsons Brexit-Abkommen vertagt. Die Parlamentarier stimmten stattdessen mehrheitlich für einen Änderungsantrag, der den Premier dazu zwang, bei der EU einen weiteren Brexit-Aufschub zu beantragen. Zudem soll zunächst das für den Brexit nötige Gesetzespaket vom Parlament verabschiedet werden. So wollen die Abgeordneten ausschließen, dass es versehentlich doch noch zu einem ungeregelten Brexit am 31. Oktober kommt.

Die Deutsche Bahn blies wegen des Brexit-Chaos derweil den geplanten Börsengang der britischen Tochterfirma Arriva ab.

Bundesbank fordert arbeiten bis 69: Nur so könne angesichts der steigenden Lebenserwartung ein Absinken des Rentenniveaus verhindert werden.

US-Konvoi beim Abzug aus Syrien mit Kartoffeln beworfen: Hunderte amerikanische Soldaten wurden von der dortigen kurdischen Bevölkerung beschimpft und attackiert .

EM ohne Süle? Nach der schweren Verletzung von Niklas Süle bezweifelt Bayern-Präsident Uli Hoeneß, dass der Innenverteidiger rechtzeitig zur EM fit ist. Bundestrainer Löw bräuchte also einen neuen Abwehrchef.

Matthias Balk / DPA Niklas Süle verletzt am Boden

Die Zahl des Tages: 123.010

Wer soll die SPD führen? Die Regionalkonferenzen sind beendet, seit einer Woche können die Mitglieder über ihr neues Spitzenduo abstimmen. 123.010 von ihnen haben das bislang getan.

AFP Willy Brandt

Mehr Willy wagen: Vor genau 50 Jahren wurde Willy Brandt Kanzler und ist für viele bis heute eine Lichtgestalt - legendärer SPD-Chef, Aussöhner mit dem Osten, erfolgreicher Reformer. Er hatte aber auch dunklere Seiten.

Zug statt Flug - im Prinzip sehr schön: Alle reden vom Klimaschutz - und steigen dann doch in den Flieger. Es geht aber auch anders: Wer mit dem Zug nach Süditalien reist, für den beginnt das Abenteuer bereits am deutschen Bahnsteig, berichtet Stefan Kuzmany in seiner Kolumne.

Mein Mitleid gilt den jungen Menschen: Rente erst ab 69 - das ist der neue Geheimplan. Zum Glück nicht für ihn, sagt Harald Schmidt in seiner Video-Kolumne.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidts Videokolumne

LaylaBird/ Getty Images

So halten Sie Ihr Herz gesund: Der Mediziner Roger Blumenthal erklärt, wie Herzinfarkte und Schlaganfälle zu vermeiden sind - und warum der Lebenswandel wichtiger ist als die Einnahme von Pillen.

Der stärkste Mann der Welt ist jetzt eine starke Frau: Matt Kroc diente als Soldat bei den Marines, beschützte als Mitglied des Secret Service zwei Präsidenten und war erfolgreicher Bodybuilder. Dann wurde Matt zu Janae - nun ist sie endlich glücklich.

Jessica Gliesman Studios Janae Kroc

Kinostar Szene aus "Bruder Schwester Herz"

Sehen Sie im Kino "Bruder Schwester Herz": Auf einem Bauernhof in Brandenburg spielen zwei Geschwister Western-Idylle. Bis die Liebe sie vor entscheidende Fragen stellt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Alwin Schröder vom Daily-Team

