Das Thema des Tages: Comeback von "Star Wars"

Das Thema des Tages: Comeback von "Star Wars"

Chewbacca, R2-D2 und natürlich die Jedi-Kämpferin Rey: Bei diesen Reizworten weiß wohl jeder, um was es geht: "Star Wars"! Am Mittwoch ist es auch in Deutschland so weit, dann startet "Der Aufstieg Skywalkers" in den Kinos, 42 Jahre nach dem ersten Film der Saga, die Regisseur George Lucas erfand. In Hollywood hatte der Film schon seine Weltpremiere, Stars wie Harrison Ford und Daisy Ridley ließen sich im berühmten Chinese Theatre feiern.

Experten sagen dem "Aufstieg Skywalkers" für das Startwochenende Einnahmen von 200 bis 225 Millionen Dollar (179 bis 224 Millionen Euro) voraus. Damit wäre er einer der erfolgreichsten der Filmgeschichte.

Für Disney ist die neue Episode ein weiterer Beweis seiner Macht in der Unterhaltungsbranche. Noch nie hatte das Filmstudio eine solche Dominanz.

Regie führt beim letzten Kapitel der legendären Reihe wieder J.J. Abrams. Worum es in dem Film geht, wird in Deutschland noch bis morgen früh streng geheim gehalten. Meine Kollegin Hannah Pilarzyk hat aber schon mal spekuliert, womit die Fans der Sternenkrieger rechnen könnten.

Chris Pizzello/ AP Stormtrooper bei der Premiere in Los Angeles

News: Was Sie heute wissen müssen

Immobilienumsätze steigen auf Rekord: Wohnungen und Häuser werden bundesweit immer teurer. Das Investitionsvolumen für den Kauf von Immobilien belief sich im Jahr 2018 insgesamt auf 269 Milliarden Euro - ein Höchstwert.

Boeing in der Krise: Der Flugzeughersteller stoppt den Bau der 737-Max-Jets vorerst - wegen Überproduktion.

Johnson will Brexit ohne Sicherheitsnetz: Durch einen Nachtrag im Gesetz plant der britische Premier, eine Fristverlängerung beim EU-Austritt zu verhindern.

Todesstrafe für Musharraf: Der Ex-Armeechef und frühere Präsident von Pakistan wurde von einem Gericht verurteilt, weil er mit der Verhängung des Ausnahmezustands 2007 die Verfassung außer Kraft gesetzt habe.

Aamir QURESHI/ AFP Pervez Musharraf

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Lindsey Parnaby/ AP Boris Johnson: So gewinnt man Wahlen

Warum sich Konservative an Boris Johnson ein Beispiel nehmen sollten: Rechts bei Einwanderung, eher links in der Sozialpolitik: Der Premier hat gezeigt, wie man Wahlen gewinnt. Nun wird er den Ausgleich mit der EU suchen. Lesen Sie hier die Kolumne meines Kollegen Michael Sauga.

Oliver Killig/ DPA Weihnachtschor

O du schmerzliche: Einsam, hygienisch, morbide - so klingt Weihnachten in den Texten, die die Deutschen am liebsten unterm Baume singen. Der Tod feiert immer mit. Ein Verriss. Lesen Sie hier die Kolumne von Margarete Stokowski.

DER SPIEGEL Harald Schmidt und Daniel

Moment mal, du bist Deutscher? Die Bundesregierung will ausländische Fachkräfte ins Land locken. Höchste Zeit, etwas für die deutsch-indische Verständigung zu tun. Hier geht es zur Videokolumne von Harald Schmidt.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Zohar Lazar / DER SPIEGEL

Vom Löwen zum kleinen Mann mit Melone: Der britische Historiker Robert Saunders erklärt, warum so viele seiner Landsleute für den Brexit stimmten. Sie fühlten sich wie der "Little Man".

kwanchaichaiudom/ iStockphoto/ Getty Images

Wenn Ihr Kind zu dick ist: Etwa jedes siebte Kind in Deutschland ist übergewichtig; viele leiden an Krankheiten, die man sonst nur von Erwachsenen kennt. Was raten Ärzte?

Die Zahl des Tages: 4

Im Bundesligaspiel gegen Frankfurt streckte Schalkes Torwart Alexander Nübel den Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic nieder. Für die Rote Karte bekam der Keeper jetzt eine recht milde Strafe: Er muss vier Spiele aussetzen.

Rolf Vennenbernd / dpa Nübels Foul gegen Gacinovic

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Englische Woche in der Bundesliga: Es gibt auch ein Spitzenspiel ohne die Bayern. Borussia Dortmund empfängt Spitzenreiter RB Leipzig (20.30 Uhr bei Sky und im SPIEGEL-Liveticker, so tippen die Fan-Experten den Spieltag).

