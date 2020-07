Die Lage am Morgen

Liebe Leserin, lieber Leser, guten Morgen,

heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was Trumps Versagen in der Coronakrise über Amerikas Führungsanspruch in der Welt aussagt - und wie Populisten den guten Ruf der Demokratie verspielen. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem neuen Verfassungsschutzbericht und einem möglichen hessischen Polizeiskandal.