Liebe Leserin, lieber Leser, guten Morgen,

heute beschäftigen wir uns mit der schwierigen Aufgabe, vor der Frankreichs Präsident heute steht – er muss beim Gedenken an den ermordeten Lehrer Samuel Paty ein gespaltenes Land einen. Wir schauen uns an, was die Frage des Rassismus in der deutschen Polizei mit Identitätspolitik zu tun hat, und behandeln die US-Wettbewerbsklage gegen Google.