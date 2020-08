Die Lage am Morgen Hat Trump sich jetzt den Friedensnobelpreis verdient?

Liebe Leserin, lieber Leser, guten Morgen,

heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was der historische Friedensschluss zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten bedeutet - und wer dafür verantwortlich ist. Außerdem befassen wir uns mit dem deutschen Streitobjekt 2020, der Maske. Und mit der Frage, was die EU eigentlich in Belarus will.