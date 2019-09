Schottland und die Unabhängigkeit Sturgeon will neues Referendum bei No-Deal-Brexit

Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon hat im Falle eines ungeordneten Brexits ein neues Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands angekündigt. "Wir sollten dies dann 2020 ins Auge fassen", sagte Sturgeon in Berlin.

Sie riet der EU, einer erneuten Verlängerung des Brexit-Datums zuzustimmen, sollte Großbritannien dies beantragen. Premierminister Boris Johnson versuche verzweifelt, die EU zum Schuldigen für einen Austritt ohne Vertrag zu machen, begründete sie ihre Position. Die EU sollte deshalb alles tun, um diese Schuldzuweisung zu vermeiden.

Sturgeon verteidigte die Forderung nach einer zweiten Volksabstimmung in Schottland. Es sei demokratisch, wenn sich die Bevölkerung in einem zweiten Referendum unter geänderten Umständen für eine andere Mehrheit entscheiden könne, sagte sie mit Blick auf das erste Referendum, in dem sich eine Mehrheit gegen einen Austritt Schottlands aus dem Vereinigten Königreich ausgesprochen hatte.

Treffen mit Grünenchef Habeck

Während ihres Deutschlandbesuchs traf sich Sturgeon auch mit dem Parteichef der Grünen Robert Habeck. "Die ökologische Agenda der schottischen Regierung ist weitaus ambitionierter als die unserer Bundesregierung", teilte Habeck nach dem Gespräch in Berlin mit, das er als "intensiv" beschrieb. "Wir teilen darüber hinaus die klare Haltung gegen einen britischen EU-Austritt und haben unser gemeinsames Interesse an einem Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union bekräftigt."

Sturgeon war am Vorabend in Potsdam für ihren proeuropäischen Kurs mit dem M100 Media Award ausgezeichnet worden.