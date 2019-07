Westafrika Mutmaßliche Islamisten töten 18 Soldaten im Niger

Mutmaßliche islamistische Extremisten haben im westafrikanischen Binnenstaat Niger ein Militärcamp angegriffen und 18 Soldaten getötet. Selbstmordattentäter in zwei Fahrzeugen sprengten sich am Eingang des Camps in der Nähe des Ortes Inates im Westen das Landes unweit der Grenze zu Mali in die Luft, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Um wie viele Attentäter es sich handelte, sagte es nicht. Daraufhin hätten weitere Angreifer auf Motorrädern das Feuer eröffnet. Vier Soldaten werden demnach seit dem Vorfall vermisst. Der Bürgermeister von Inates, Assalak Alhamdouag, machte Dschihadisten aus Mali für den Angriff verantwortlich, Details nannte er aber nicht.

Dort sowie in den angrenzenden Ländern Niger und Burkina Faso sind mehrere islamistische Terrorgruppen aktiv. Einige von ihnen haben Al-Qaida oder der Terrormiliz"Islamischer Staat" (IS) ihre Treue geschworen. In den wüstenhaften Weiten der Sahelzone - einem Gebiet südlich der Sahara, das sich vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt - sind die Gruppen nur schwer zu bekämpfen.

Eine Uno-Mission bemüht sich in Mali um Stabilität, daran sind auch rund 1000 Bundeswehrsoldaten beteiligt. Zudem unterstützen die USA und Frankreich die Regierungen der betreffenden afrikanischen Staaten im Kampf gegen diese Gruppen.