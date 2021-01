Audiostory Icon: Spiegel Plus Unser peinlichstes außenpolitisches Problem heißt Nord Stream 2

Die Bundesregierung hält am Bau der Gasleitung fest. So isoliert sich Deutschland in Europa und stößt die USA vor den Kopf. Stoppt den Bau, auch wenn es teuer wird! Hören Sie hier die Geschichte (05:00 Minuten)