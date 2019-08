Erwachsen werden im Flüchtlingslager Was Majida nie vergessen wird

Zur Person Kilian Foerster, Jahrgang 1970, Fotograf aus Hamburg, hat gemerkt, dass ihn die typischen Frontbilder der Kriegsfotografie nur noch selten berühren. Deshalb fotografiert er lieber in der zweiten Reihe: Seine "Kindergeschichten aus dem Irak und aus Syrien" sind auch auf seiner , Jahrgang 1970, Fotograf aus Hamburg, hat gemerkt, dass ihn die typischen Frontbilder der Kriegsfotografie nur noch selten berühren. Deshalb fotografiert er lieber in der zweiten Reihe: Seine "Kindergeschichten aus dem Irak und aus Syrien" sind auch auf seiner Homepage zu finden.

Als der "Islamische Staat" 2014 in die Dörfer der Jesiden im Sindschar-Gebirge einfiel, blieb vielen Bewohnern nur ein Augenblick, um ihr Zuhause zu verlassen. Für den IS sind Jesiden Ungläubige, die Extremisten töteten oder verschleppten Tausende.

Die Bewohner im Nordirak flohen teils ohne Essen und Trinken, nahmen Gewaltmärsche auf sich. Und landeten in Lagern wie jenem in Zakho nahe der syrisch-türkischen Grenze, in der Hoffnung, irgendwann zurückzukehren in die Heimat.

Denn anfangs war das Flüchtlingslager für viele vor allem das: ein sicherer Ort, ein Zuhause auf Zeit.

"Inzwischen haben die meisten realisiert, dass es ihre Heimat so nicht mehr gibt", sagt der Hamburger Fotograf Kilian Förster. Er hat das Camp bereits drei Mal besucht, 2014, 2015 und 2019. Er fotografierte dort vor allem Kinder, um zu verstehen: Wie fühlt es sich an, in einem Flüchtlingslager aufzuwachsen?

Er traf zum Beispiel Adil, der über die Zeit der Flucht sagt: "Keiner, der so etwas erlebt hat, wird es je vergessen können."

Und er traf Majida. Die Begegnung mit dem Mädchen hat Förster besonders bewegt. Dreimal traf er sie insgesamt und konnte beobachten, wie sie sich entwickelt. "Durch ihr Trauma war sie im Vergleich zum Jahr davor kaum gewachsen", sagt Förster. "Sie war beinahe körperlich eingefroren." Mittlerweile ist Majida 13 Jahre alt.

Obwohl die meisten Jugendlichen im Camp zur Schule gehen, spricht Förster von einer "verlorenen Generation". Die Jugendarbeitslosigkeit im Irak sei extrem hoch. Selbst der Schulleiter habe seine Euphorie verloren. "Er sagte mir: 'Wir kommen uns vor wie in einem Gefängnis.'"

"Meine Heimat ist nicht mehr so, wie sie einmal war" Majida, 10 Jahre alt, 2014:

"Als der IS uns angegriffen hat, haben wir geschlafen. Danach sind wir gerannt. Ich habe nur die Kleider mitgenommen, die ich anhatte. Nach einigen Tagen in den Bergen sind wir zu Fuß Richtung Syrien abgestiegen. Dort hat uns ein LKW aufgegriffen und nach Kurdistan gebracht. Nachts träume ich manchmal davon." Majida, 11 Jahre alt, 2015:

"Ich habe Angst, das Camp allein zu verlassen. Aber manchmal traue ich mich bis an den Rand des Lagers. Ich besuche hier die fünfte Klasse, eine Schuluniform kann sich meine Familie nicht leisten. Bis heute weiß ich nicht, was aus meinen Verwandten geworden ist. Und ich habe auch nichts von meinem Schaf gehört, das in Sindschar zurückbleiben musste. Wenn der Krieg zu Ende und alles befreit ist, möchte ich nach Hause. Und Ärztin werden." Majida, 13 Jahre alt, 2019:

"Seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, hat sich nichts Großes in meinem Leben verändert. Der beste Ort hier ist die Schule. Gestern war ich mit meiner Klasse beim Picknick außerhalb des Lagers, das war toll! Ich würde unser altes Haus in unserem Dorf in Sindschar sofort wiederfinden. Es hatte einen Garten voller Bäume. Olivenbäume, Granatapfelbäume, Weinreben. Zurück will ich trotzdem nicht mehr. Nur einmal würde ich die Heimat gern noch wiedersehen. Was ist wohl daraus geworden?" Adil, 14 Jahre alt, 2014:

"Ich lebe mit meinen drei Schwester, vier Brüdern und den Eltern hier im Camp. Drei Tage sind wir zu Fuß bis zur syrischen Grenze geflüchtet, von dort wurden wir mit dem Auto hierhergebracht. Außer meinen Kleidern habe ich nichts von zu Hause mitgenommen. Mein Freund fehlt mir sehr. Er wurde vom IS entführt. Ich wünsche mir, irgendwann zurück nach Sindschar zu gehen." Adil, 18 Jahre alt, 2019:

"Seit ich im Camp lebe, hat sich nichts getan. Viele meiner Freunde sind in andere Länder gegangen. Ich weiß noch, wie wir damals zu Hause gemeinsam zur Schule gingen, wie wir Fußball spielten. Doch nach Sindschar möchte ich erst zurück, wenn es dort Elektrizität, Schulen und Krankenhäuser gibt. Ich werde niemals vergessen, was mir passiert ist. Keiner, der so etwas erlebt hat, wird es je vergessen können." Roza, 9 Jahre alt, 2014:

"Der IS hat uns unsere Heimat weggenommen. In meinen Träumen sehe ich immer nur Männer, aber ich habe keine Angst. Gerade habe ich die Namen meiner Familie aufgeschrieben, damit ich sie nicht vergesse. Hier im Camp helfe ich meiner Mutter beim Brotbacken. Oder ich spiele mit meinen Freunden. Das macht mich glücklich." Roza, 14 Jahre alt, 2019:

"Dieser Ort ist nicht gut für uns. Alles hier im Camp bleibt gleich. Das Schönste für mich ist, dass meine Eltern bei mir sind. Meine Mutter hilft mir zu verarbeiten, was mit uns passiert ist. Inzwischen habe ich auch einige Freunde von früher wiedergefunden." Said, 14 Jahre alt, 2015:

"Ich selbst habe vom Krieg nur die Schusswechsel gehört, aber hier im Camp gibt es viele, die Zeugen von den Kämpfen geworden sind. Meine Lieblingsfächer in der Schule waren Englisch und Mathe. Jetzt habe ich keinen Unterricht mehr. Später möchte ich als Reporter arbeiten, doch erst mal wünsche ich mir - genau wie meine Freunde - zurück in die Heimat gehen zu können." Said, 18 Jahre alt, 2019:

"Als ich vor fünf Jahren ins Camp kam, kannte ich niemanden. Inzwischen habe ich viele Bekannte, habe hier die Schule beendet und studiere Betriebswirtschaftslehre an einem Institut in Zakho. Der Schulabschluss war ein besonders schöner Moment für mich. Ich möchte immer noch Reporter werden. Ich erinnere mich gut an das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, und an meine Freunde. Von vielen habe ich nie wieder etwas gehört." Safinaz, 11 Jahre alt, 2015:

"Seit vier Monaten lebe ich mit meiner Familie im Camp. Zuerst sind wir in die Berge geflüchtet, dort hatten wir nicht genug zu essen und zu trinken. Ich konnte die Kämpfe zwischen den Peschmerga und dem IS beobachten. Meine Ohrringe sind einzige, das ich aus Sindschar mitnehmen konnte. Ich freue mich, wenn ich endlich wieder Spielzeug habe." Safinaz, 15 Jahre alt, 2019:

"Die beste Zeit verbringe ich hier in der Schule und mit meinen Freunden. Meine Eltern helfen mir dabei, zu vergessen, was ich erlebt habe. Ich möchte im Camp bleiben und nicht zurück nach Sindschar ziehen. Klar, ich denke gern an unser Haus zurück und an die Tiere, die uns gehörten. Doch meine Heimat ist nicht mehr so, wie sie einmal war."