Atomgespräche mit Nordkorea Der schwierige Herr Kim

Der Baum hatte ein Problem - und das war wiederum ein Problem: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In hatten die Pinie auf der Grenzlinie zwischen beiden Staaten gepflanzt. Das war im April 2018 bei ihrem ersten, historischen Treffen.

Eine hochgesicherte Pufferzone trennt die beiden Staaten und nur an einem Ort können sich Nord- und Südkoreaner in die Augen sehen: in der von der Uno kontrollierten gemeinsamen Sicherheitszone.

Dort, neben den berühmten blauen Häusern, schaufelten die beiden Politiker ein wenig; sie setzen die Pinie in Erde und gossen sie mit Wasser von Flüssen beider Länder. "Frieden und Wohlstand sind gepflanzt", steht seither auf einem Stein vor dem Baum.

Monate später kränkelte der Baum.

Das Uno-Kommando ließ Botaniker kommen, um ihn zu retten. "Wir konnten das Symbol der Annäherung ja nicht unter den Augen der Uno verenden lassen", scherzt ein US-amerikanischer Soldat, der Touristen an den blauen Häusern vorbeiführt. Es sind jene blauen Häuser, an denen auch US-Präsident Donald Trump Kim Jong Un traf.

Ehrgeizige Pläne - aber keiner wurde erfüllt

Viel Hoffnung ging von den Treffen bei den blauen Häusern aus und immer wieder auch das Gefühl, dass Frieden auf der hochgerüsteten koreanischen Halbinsel doch möglich sein könnte. Die bisher konkretesten Pläne dafür lieferte eine Vereinbarung, die Moon und Kim im September 2018 in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang erzielten. Sie jährt sich in diesen Tagen zum ersten Mal. Sie einigten sich damals auf:

ein Ende der militärischen Spannungen,

gemeinsame wirtschaftliche Projekte,

mehr Austausch zwischen getrennten Familien,

Kooperation bei Kultur und Sport sowie

Fortschritte bei der atomaren Abrüstung.

Ein weiterer ehrgeiziger Plan war ein Besuch von Kim in Südkoreas Hauptstadt Seoul. Wie so viele der anderen Punkte konnte er nicht realisiert werden. Denn viel ist nicht geblieben von der Euphorie.

"Diese hartgesottenen Machiavellisten interessieren sich nicht für billige Symbolik"

Zunächst waren viele optimistisch. Wachtürme im Grenzgebiet wurden abgebaut, Landminen geräumt. Die Soldaten in der gemeinsamen Sicherheitszone, wo die Friedenspinie steht, sind seither unbewaffnet. Die koreanischen Staaten eröffneten ein gemeinsames Verbindungsbüro.

Ende 2018 legten beide Länder in einer symbolischen Zeremonie den Grundstein für eine gemeinsame Bahnverbindung. Also ungefähr zu dem Zeitpunkt, zu dem die Pinie zu kränkeln begann. Auch bei der Annäherung lief es seither immer schlechter:

Geplant waren Treffen und Videobotschaften zwischen getrennten Familien - die Verwandten können sich bis heute nicht einmal Briefe schreiben.

Geplant waren gemeinsame Grabungen, um die sterblichen Überreste von Soldaten aus dem Korea-Krieg zu heben - kein Nordkoreaner hat sich beteiligt.

Geplant war, dass nordkoreanische Athleten bei der Schwimmweltmeisterschaft in diesem Sommer im südkoreanischen Gwangju teilnehmen - kein Sportler aus dem Norden ist erschienen.

Denn die nordkoreanische Führung hat schlicht kein Interesse. "Diese hartgesottenen Machiavellisten interessieren sich nicht für billige Symbolik", sagt Andrei Lankov, der an der Kookmin Universität in Seoul lehrt und Direktor der Analyseseite "NK News" ist. "Stattdessen brauchen sie Geld und wollen, dass die Sanktionen gelockert werden."

Nordkoreas Medien bezeichnen Südkoreas Präsidenten Moon als "frechen Kerl"

Anders als China kann der südkoreanische Präsident Moon es sich nicht leisten, die vom Uno-Sicherheitsrat verhängten Wirtschaftssanktionen zu verletzen. Pjöngjang setzt aber darauf, dass er sich bei den USA dafür einsetzt, die Sanktionen zu lockern. Daher erhöht das Regime den Druck auf ihn - entweder, indem man sich gemeinsamen Projekten verweigert oder ihm droht.

In den nordkoreanischen Staatsmedien wurde Moon in den vergangenen Monaten immer wieder beleidigt, wobei "frecher Kerl" noch eine milde Beschimpfung ist.

Daher bedeuteten die neuen Raketentests, zuletzt am 9. September, auch nicht, dass Nordkorea wieder auf Konfrontation mit den USA gehe - eher im Gegenteil, argumentiert Lankov.

KCNA via REUTERS Kim Jong Un posiert nach dem Test neben einem Raketenwerfer

Denn Kim testet keine Raketen, die Zielen in den USA gefährlich könnten, sondern solche, die Südkoreas Hauptstadt Seoul treffen könnten. Im Juli ließ die nordkoreanische Führung wissen, wie die Abschüsse zu verstehen seien - nämlich als "Warnung an die Kriegstreiber im Süden".

Tatsächlich könnte es in den kommenden Wochen neue Gespräche zwischen nordkoreanischen und US-amerikanischen Vertretern über das Atomprogramm Pjöngjangs geben. Dass Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton, der als Hardliner galt, das Kabinett verlassen hat, werten viele als gutes Zeichen für die Verhandlungen. Moon und Trump werden am Montag bei einem Treffen in New York darüber sprechen können.

Neue Gefahr an der innerkoreanischen Grenze: die afrikanische Schweinepest

Experten plädieren dafür, von Maximalforderungen abzurücken - dass Nordkorea alle Aktivitäten, Arsenale und Anlagen vollständig offenlegt, ist unrealistisch; auch, dass es erst atomar abrüstet und dann Sanktionen gelockert werden. Ein erster Schritt könnte ein "Einfrieren" des Programms sein sowie die Abschaltung des Atomkomplexes in Yongbyon.

Die Diskussion, wie der Konflikt zu lösen ist, bestimmt auch die Konferenzen in Südkorea rund um den Jahrestag des Pjöngjang-Gipfels. Die offiziellen Feierlichkeiten mussten aber von der Grenze in die Hauptstadt verlegt werden. Denn aus Nordkorea droht noch eine andere Gefahr: Die afrikanische Schweinepest hat nun auch Tiere im Süden infiziert.

Die Friedenspinie ist dank des Einsatzes der Botaniker aber immerhin wieder gesund.