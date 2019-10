Medienberichte Nordkorea erklärt neue Atomgespräche offenbar für gescheitert

Offenbar sind die neuerlichen Atomgespräche zwischen Nordkorea und den USA gescheitert. Medienberichten zufolge hat Nordkorea die Verhandlungen abgebrochen. "Wir sind enttäuscht von den USA. Die Verhandlungen haben unsere Erwartungen nicht erfüllt und wurden deshalb abgebrochen", sagte der nordkoreanische Unterhändler Kim Myong Gil nach Angaben der schwedischen Zeitung "Dagens Nyheter" am Abend im Anschluss an die Zusammenkunft in Stockholm vor Reportern. Die USA hätten nichts mit an den Verhandlungstisch gebracht. Nun liege es an Washington, den Dialog wiederaufzunehmen.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte sich vor dem Start der Gespräche noch zuversichtlich geäußert. Dieser erste Austausch solle nach langer Pause die Grundlage für Verhandlungen "in den kommenden Wochen und Monaten" bilden, um nachhaltige Fortschritte zu erreichen, sagte Pompeo während eines Besuchs in Griechenland. Die USA hätten zu den Gesprächen im schwedischen Stockholm eine Reihe von Ideen mitgebracht. Es sei daher zu hoffen, dass die Nordkoreaner mit gutem Willen und "dem Willen, Fortschritte zu machen" angereist seien, sagte Pompeo.

Es war das erste Mal, dass Delegationen beider Länder sich zu Gesprächen trafen, seit US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un im Juni einen Neustart der Verhandlungen vereinbart hatten. Ein Gipfel der beiden im Februar war ergebnislos beendet worden, mehr als ein halbes Jahr mussten die Unterhändler der USA auf einen Termin warten. Pompeo zufolge war die US-Regierung mit einem breit aufgestellten Team nach Stockholm gereist.

Die USA wollen den Verzicht Nordkoreas auf Nuklearwaffen erreichen. Die Führung in Pjöngjang pocht auf die Aufhebung von Wirtschaftssanktionen. Am Mittwoch testete Nordkorea eine angeblich neuartige, U-Boot-gestützte ballistische Rakete. Das US-Außenministerium hatte Pjöngjang dazu aufgerufen, die Provokationen einzustellen und sich konstruktiv an den Abrüstungsgesprächen zu beteiligen.