Wenn es um neue Projekte geht, neigt das nordkoreanische Regime eher nicht zu Untertreibungen. Das gilt auch für Samjiyon. So lautet der Name einer neuen Stadt, die Diktator Kim Jong Un in die Bergwelt nahe Mount Paektu bauen ließ. Nun wurde der Ort nach reichlich Verzögerungen eröffnet - und von der Propagandapresse auch gleich als "Inbegriff der modernen Zivilisation" gefeiert.

In der Gegend um Mount Paektu verortet der Kim-Clan seine Wurzeln, zuletzt ritt der amtierende Machthaber auf einem Pferd über den höchsten Berg des Landes. Und auch bei der Eröffnung von Samjiyon war Kim natürlich dabei. Die "Rodong Sinmun", eine vom Regime gesteuerte Zeitung, veröffentlichte Fotos, die Kim beim Durchtrennen eines festlichen roten Bandes zeigen. Dazu sind Aufnahmen der Stadt samt Feuerwerk zu sehen.

AFP/STR/KCNA VIA KNS Kim Jong Un: Der Berg Paektu wird in Nordkorea als heilig verehrt

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA soll der Ort Platz für rund 4000 Familien bieten. Auf "Hunderten von Hektar" Land sollen außerdem Geschäftsgebäude entstehen. Das Projekt ist nach Angaben der staatlichen Medien als "sozialistisches Utopia" ausgelegt, mit Hotels, Skigebiet sowie Kultur- und Medizineinrichtungen.

Dabei wird geflissentlich verschwiegen, dass auch dieses Bauunterfangen - wie die meisten Projekt in dem bitterarmen Land - nur mit Hilfe von Zwangsarbeit entstehen konnte. Die internationalen Sanktionen gegen Nordkorea sorgten immer wieder für Engpässe bei der Baustoffversorgung.

Junge Menschen mussten für die Prestigebauten schufften

Die wiederholten Verzögerungen hatten das Kim-Regime auf sogenannte Jugendarbeits-Brigaden zurückgreifen lassen. Regimeflüchtlinge und Menschenrechtsaktivisten haben diese längst als Vorwand zur Zwangs- und Sklavenarbeit entlarvt. Die Arbeiter werden nicht bezahlt, schlecht verpflegt und müssen auch sonst katastrophale Arbeitsbedingungen hinnehmen. Als Ansporn wird ihnen lediglich die Möglichkeit in Aussicht gestellt, bei guten Leistungen in die Arbeiterpartei aufgenommen oder an einer Universität zugelassen zu werden.

Prestige-Bauten wie die neue Stadt kommen zudem meist nur einer sehr kleinen, eng mit dem Regime verwobenen Oberschicht zu Gute. Die Landbevölkerung leidet durch Misswirtschaft und Enteignungen immer wieder unter Hungersnöten. Lediglich in der Hauptstadt Pjöngjang versuchte das Kim-Regime bisher einen Eindruck von Wohlstand und Fortschritt zu vermitteln.