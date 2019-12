Nordkorea und sein Atomprogramm Die Uhr tickt

Nordkorea mag ein abgeriegeltes Land sein, aber seine Botschaften an die USA und die Welt weiß Machthaber Kim Jong Un immer wieder mit Nachdruck zu inszenieren. Die fast unheimliche Stille, die sich gerade auf der koreanischen Halbinsel ausbreitet, beweist das einmal mehr.

Noch bis vor wenigen Wochen wurden hochrangige nordkoreanische Funktionäre nicht müde zu drohen, dass die Zeit knapp werde. Bis Ende des Jahres habe US-Präsident Donald Trump Zeit, um wesentliche Zugeständnisse bei den Atomgesprächen zwischen beiden Ländern zu machen. Diese Frist zu ignorieren, wäre ein Fehler, orakelte der ehemalige nordkoreanischer Atom-Unterhändler. Anfang Dezember warnte der Vizeaußenminister, es sei "ganz den USA überlassen", "welches Weihnachtsgeschenk sie erhalten".

Was aber könnte dieses "Weihnachtsgeschenk" sein? Ein neuer Test von Langstreckenraketen, die einen nuklearen Sprengkörper bis zum US-Festland bringen könnten?

"Extrem still, unheimlich still"

Dass viele Beobachter die Drohung mit dem "Weihnachtsgeschenk" so wörtlich genommen hätten, beweise, wie effektiv die Nordkoreaner kommunizierten, schrieb Mintaro Oba, ein Korea-Experte, der früher für das US-Außenministerium arbeitete: "Die Nordkoreaner wollten den Druck zum Ende des Jahres erhöhen, und zwar in einer Art und Weise, von der sie wussten, dass wir sie verstehen würden."

Während die Welt über die Weihnachtsüberraschung rätselte, wurde das Militär in der Region in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Über die Feiertage flogen vier US-Flugzeuge gleichzeitig Aufklärungsmissionen über der See östlich von Südkorea, am Montag stieg erneut ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug auf. Zwei japanische Kriegsschiffe, ausgestattet mit Aegis-Warnsystemen, liefen aus. Auf einer US-Basis in Südkorea wurde am Donnerstag Alarm ausgelöst - der sich aber als Fehlalarm erwies.

Korean Central News Agency/ Korea News Service/ AP Treffen des Zentralkomitees der Arbeiterpartei: "Unheimlich still"

Auf das Stakkato an nordkoreanischen Warnungen und Drohungen folgte aber bislang: nichts. Seit Mitte Dezember ist der Norden sogar "extrem still, unheimlich still", meint der langjährige Beobachter Robert Carlin. Wenn das Regime sich in der Vergangenheit zurückgehalten habe, sei das manchmal aus Vorsicht und manchmal aus bewusster Zurückhaltung geschehen. Jetzt aber spüre er "die beklemmende Ruhe vor dem Sturm", sagt Carlin. So steigt die Nervosität.

Händeschütteln an der Grenze zwischen Nordkorea- und Südkorea

Was plant Kim, wenn die Jahresfrist verstreicht? Der Diktator, Herrscher über ein darbendes Volk, selbst hatte das Ultimatum im April ausgerufen, möglicherweise, um Trump zum schnellen Handeln zu drängen. Kim fordert, die Sanktionen gegen sein Land zu beenden, sie hindern Nordkoreas wirtschaftliche Entwicklung empfindlich.

Die USA fordern von Kim zunächst die vollständige atomare Abrüstung. Auf eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel hatten sich Trump und Kim vor anderthalb Jahren grob verständigt. Damals lächelte Trump neben Kim in Singapur, später trafen sich die Männer in Hanoi, schüttelten sich schließlich die Hände an der hochgesicherten Grenze zwischen Nordkorea- und Südkorea.

Doch auch das aufsehenerregendste Treffen und der "schönste Brief" konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass wenig erreicht wurde. Dass von Nordkorea "keine nukleare Gefahr mehr ausgeht", wie Trump kurz nach Singapur twitterte, ist falsch.

Die Botschaft des Diktators: Es brechen frostige Zeiten an

Zwar hat die Führung in Pjöngjang selbst ein Moratorium für Tests von Langstreckenraketen ausgerufen. Seit Mai dieses Jahres testet sie aber wieder Kurzstreckenraketen und entwickelt offenbar neue Waffen. In der Anlage bei Sohae, die vergangenes Jahr stillgelegt wurde, wurden zudem im Dezember zwei Maschinentests durchgeführt. Auch ihr nukleares Arsenal hat das Regime aufgestockt. Finanziert wird das vermutlich teilweise durch Hacker, die mit ihren Cyberangriffen Millionen erbeuten.

Trump nimmt die Aggressionen bislang hin, vielleicht um den von ihm angestrebten "Deal" noch zu retten. Kim Jong Un scheint daran nach Ansicht von vielen Beobachtern in Südkoreas Hauptstadt Seoul nicht mehr interessiert.

Seine Botschaft lautete zuletzt: Es brechen frostige Zeiten an. Bei zwei Ausflügen zum schneebedeckten Berg Paektu, der als heiliger Ort und zugleich als Geburtsstätte des Kommunismus in Nordkorea gepriesen wird, bereitete er sein Volk auf den neuen Weg vor.

Seit Samstag hat Kim in Pjöngjang das Zentralkomitee der Arbeiterpartei einberufen - eine ungewöhnliche Zusammenkunft, weil sie mehrere Tage dauert und nur kurz nach einem Treffen Kims mit der Zentralen Militärkommission stattfindet.

Auch dass bislang wenig nach außen gedrungen sei über Kims Rede vor seinen Funktionären, sei unüblich, meint Rachel Minyoung Lee, Analystin bei der Website NK News. "Eine mögliche Erklärung ist, dass Nordkorea die Tür zur Diplomatie mit den USA nicht verschließen will und keine Details über das Treffen preisgeben möchte, die als Provokation verstanden werden könnte", so Lee. "Eine andere Erklärung ist, dass Nordkorea wichtige Informationen für Kims Neujahrsansprache zurückhält, die er am 1. Januar hält."

Denn in der Neujahrsansprache gibt Kim traditionell den Weg für das kommende Jahr vor. Lee - und viele andere in Seoul - haben wenig Hoffnung, dass 2020 der Friedensprozess fortgesetzt wird. "Pjöngjangs Weg für das kommende Jahr scheint nicht zu sein, dass man auf Diplomatie mit den USA oder Südkorea setzt", sagt sie.

Stattdessen könnte Kim weiter Kurzstreckenraketen testen, die sogar über Japan fliegen könnten, Seegefechte mit Südkorea provozieren oder auch - als eine deutliche Eskalation und feindliches Signal an Trump - Langstreckenraketen testen. Gewissermaßen als spätes vergiftetes Weihnachtsgeschenk.