Stützpunkt Sohae Nordkorea meldet "entscheidenden Test" auf Raketenbasis

Nordkorea hat erklärte, man habe die "verlässliche strategische nukleare Abschreckung" des Landes mit einem weiteren "entscheidenden" Test erneut gesteigert.

Was genau getestet wurde, wurde nicht mitgeteilt. Auch schon vor wenigen Tagen war ein "sehr wichtiger" Test vermeldet worden. Spekuliert wurde, dass es sich um ein Raketentriebwerk für eine Weltraum- oder Interkontinentalrakete gehandelt haben könnte.

AP Soahe-Gelände auf einem Fernsehschirm in Südkorea (Archivbild)

Auf der Sohae Satellitenabschuss Basis hatte Nordkorea in der Vergangenheit Raketen mit Satelliten ins All geschossen und mit Flüssigtreibstoffraketen experimentiert. Das Statement wird auch als Provokation für die USA verstanden, die am Sonntag einen Verhandler in die Region schicken. Der US-amerikanische Nordkorea-Sondergesandte Stephen Biegun wird für drei Tage in Südkorea sein, um die stockenden Verhandlungen über das nordkoreanische Nuklearprogramm wieder zu beleben.

Ziel seien Fortschritte bei der "vollständigen Denuklearisierung und für anhaltenden Frieden" auf der koreanischen Halbinsel, teilte das südkoreanische Außenministerium mit. Vermutet wird, dass Biegun während seines Aufenthalts in Seoul das Gespräch mit Nordkorea suchen will.

Zuletzt betont Nordkorea, man werde einen "neuen Weg" einschlagen, wenn die USA ihnen nicht entgegen kämen - allerdings ohne zu erklären, was mit dem neuen Weg gemeint ist. Am Donnerstag hieß es zudem, Washington habe "nichts anzubieten". Aus der US-Hauptstadt hieß es, man warne Nordkorea vor "unglücklichem, unklugem Handeln".