Nordkorea hat offenbar einen Test an seiner umstrittenen Satelliten-Startanlage Sohae durchgeführt. Der Versuch "von großer Bedeutung" sei erfolgreich gewesen, berichteten die Staatsmedien am Sonntag, es habe sich um einen "sehr wichtigen" Test gehandelt - Details wurden nicht bekannt. Die Ergebnisse werden den Angaben zufolge einen großen Einfluss auf die "strategische Position" Nordkoreas haben.

Die Aussichten auf eine atomare Abrüstung Nordkoreas hatten sich zuletzt eingetrübt. Das Thema Denuklearisierung sei in den Verhandlungen mit den USA nicht mehr auf dem Tisch, hatte Nordkoreas Uno-Botschafter Kim Song am Samstag erklärt. Es seien derzeit auch keine ausführlichen Gespräche mit den USA erforderlich. Der von den USA geforderte nachhaltige und substanzielle Dialog sei nur ein Trick, um Zeit zu gewinnen, damit das Thema in die innenpolitische US-Agenda passe.

Was Nordkorea auf der Anlage Sohae testete, ist unklar. Die südkoreanische Armee hat laut der Nachrichtenagentur Yonhap keine Hinweise darauf, dass etwas abgefeuert wurde. Südkoreanische Experten vermuten, der Nachbar habe einen Antrieb für Langstreckenanlagen getestet.

Nordkorea hatte in den vergangenen Jahren mehrfach Weltraumraketen gestartet und behauptet, diese hätten Satelliten ins All gebracht. Die Weltgemeinschaft ging hingegen von verdeckten Tests für Langstreckenraketen aus, die Atomwaffen tragen könnten.

Der US-Nachrichtensender CNN vor dem Test über Satellitenfotos berichtet, die in diese Richtung deuten. Es gebe Hinweise auf Vorbereitungen, um die Tests von Triebwerken für den Start von Satelliten und Interkontinentalraketen wiederaufzunehmen.

Anlage sollte stillgelegt werden

Im vergangenen Jahr hieß es noch von US-amerikanischen Experten, Nordkorea habe mit dem Abbau wichtiger Teile der Raketen-Startanlage begonnen. Dem war ein Treffen von Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump vorausgegangen. In diesem Jahre wurde bekannt, dass Nordkorea den Komplex offenbar in raschem Tempo wieder aufbaut.

Die Verhandlungen der USA mit Nordkorea sind seit ihrem gescheiterten Gipfel im Februar in Vietnam Ende Februar nicht vorangekommen. Die Führung in Nordkorea machte zuletzt mehrfach deutlich, an Gesprächen mit den USA nicht interessiert zu sein, solange Washington keine neuen Vorschläge mache. Pjöngjang setzte eine Frist dafür bis zum Ende des Jahres.

Trump beriet sich am Freitag telefonisch mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In, wie das Weiße Haus mitteilte. Aus Moons Büro hieß es, beide seien sich einig gewesen, dass die Lage "ernst" sei und dass es nötig sei, den Dialog mit der kommunistischen Führung in Pjöngjang fortzusetzen.