Nordmazedoniens Präsident über EU-Beitritt "Unsere Befürchtung ist, dass wir eine zweite Türkei werden"

Mazedonien ist seit 14 Jahren EU-Beitrittskandidat - so lange wie kein anderes Land außer der Türkei. Es war vor allem der Namensstreit mit Griechenland, der den Beginn von EU-Aufnahmeverhandlungen blockierte, aber auch die innenpolitische Situation unter Ex-Premier Nikola Gruevski, während dessen Herrschaft Mazedonien in Korruption und staatlich organisierte Kriminalität abglitt.

Seit Mai 2017 regiert eine Reformkoalition unter dem sozialdemokratischen Premier Zoran Zaev das Land. Sie löste unter anderem den Namensstreit mit Griechenland durch das historische Prespa-Abkommen, seit Januar trägt Mazedonien nun den geographischen Zusatz "Nord" im Landesnamen.

Nordmazedoniens Nato-Aufnahme gilt nur noch als Formalität. Der versprochene Beginn von Beitrittsverhandlungen mit der EU erfolgte jedoch nicht - Frankreichs Staatspräsident Macron legte Mitte Oktober sein Veto ein. Deshalb wird Zaev im Januar zurücktreten, im April wird es vorgezogene Wahlen geben.

Staatspräsident Stevo Pendarovski, seit Mai im Amt, ist ein erfahrener Außen- und Sicherheitspolitiker.

SPIEGEL: Nordmazedonien hat alle Vorbedingungen für den Beginn von Beitrittsgesprächen erfüllt. Trotzdem will die EU vorerst keine Beitrittsverhandlungen führen. Was bedeutet das für Ihr Land?

Stevo Pendarovski: Es war ein tiefer Schock für uns. Die Absage kam völlig überraschend. Frankreichs Präsident Macron hatte zwar angekündigt, dass er den Prozess des EU-Beitritts reformieren möchte, aber alle hatten gehofft, dass er den Verhandlungsbeginn mit Albanien und meinem Land, Nordmazedonien, nicht blockieren würde. Das war eine sehr große Enttäuschung für unsere Bürger, unsere Regierung und für mich persönlich. Immerhin haben wir alle entscheidenden Gesetze und Abkommen verabschiedet. Vor allem haben wir etwas Einmaliges in der modernen Weltgeschichte getan. Um den Namensstreit mit Griechenland zu lösen, haben wir unseren Staatsnamen von Mazedonien in Nordmazedonien geändert.

SPIEGEL: Viele EU-Politiker betrachten das französische Veto als historischen Fehler.

Pendarovski: Es ist vor allem ein strategischer Fehler. Viele führende Politiker in EU-Ländern wünschen sich eine Union, die ein relevanter geopolitischer Akteur ist. Aber das geht nicht, ohne die Westbalkan-Region zu integrieren. Wir sind keine Nachbarregion der EU. Ohne unsere Länder als Mitglieder kann die EU kein geopolitischer Akteur werden.

SPIEGEL: Wie hat der französische Staatspräsident Ihnen gegenüber die Ablehnung begründet?

Pendarovski: Er hat mir gesagt, dass es weniger um uns geht als vielmehr um die EU, die Zeit für Reformen des Beitrittsprozesses brauche. Aber bei uns glaubt diese Begründung praktisch niemand. Unsere Befürchtung ist, dass wir eine zweite Türkei werden, ein Land, das ewiger Beitrittskandidat ist.

SPIEGEL: In Frankreich, aber auch in anderen Ländern war die Rede von Rechtsstaatsdefiziten. In Ihrem Land ist ausgerechnet Katica Janeva, die ehemalige Chefin der Sonderstaatsanwalt SJO, die High-Level-Korruption aufarbeiten soll, wegen einer Korruptionsaffäre angeklagt. Sind die Vorbehalte da nicht berechtigt?

Pendarovski: In der Affäre geht es nicht um die Institution SJO an sich, sondern um ihre ehemalige Leiterin. Ja, das war ein Schock für die Öffentlichkeit. Aber unsere Justiz hat auf diese Affäre glaubwürdig und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln reagiert.

SPIEGEL: Erst vor wenigen Tagen sagte Ministerpräsident Zoran Zaev, dass die Justiz noch immer voller korrupter Staatsanwälte und Richter sei und endlich "gereinigt" werden müsse, wie er es ausdrückte.

Pendarovski: Ja, es steht außer Zweifel, dass wir sehr tiefgreifende rechtsstaatliche Reformen brauchen. Dennoch ist die Situation nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir vor drei, vier Jahren in der Ära Gruevski hatten.

SPIEGEL: Es gibt gute Argumente für eine Reform des Beitrittsprozesses. Gegen eine politische Entwicklung wie in Ungarn oder Polen ist die EU praktisch machtlos, im Falle Rumäniens und Bulgariens hat der eigens eingeführte Rechtsstaats-Kontrollmechanismus CVM versagt.

Pendarovski: Wir haben nichts gegen Reformen des Beitrittsprozesses. Es ist unser ureigenes Interesse, tiefgreifende und qualitativ gute Rechtsstaatsreformen umzusetzen. Wenn ein Land wegen rechtsstaatlicher Rückschritte vom Beitrittsprozess ausgeschlossen wird - kein Problem. Aber wir brauchen diese Reform sehr dringend und sehr schnell.

SPIEGEL: Welche Gefahren drohen, wenn die EU sich künftig weniger in der Westbalkan-Region engagiert?

Pendarovski: In erster Linie erscheinen dann andere Player. Die EU sollte daher nicht den Fehler begehen, uns nur als nachbarschaftliche Region zu begreifen. Darüber hinaus werden andere Länder sagen, schaut, die Mazedonier haben alle Bedingungen erfüllt, ihren Staatsnamen geändert und es hat ihnen trotzdem nichts gebracht. Warum sollen wir uns dann ernsthaft bemühen? Ich denke dabei vor allem an Serbien und Kosovo und den Konflikt um die Anerkennung Kosovos.

SPIEGEL: Wie groß ist die Gefahr, dass Russland, die Türkei und China das Vakuum ausfüllen?

Pendarovski: Ich möchte kein Land namentlich nennen. Aber es gibt Machtzentren in der Welt, die mit der Nato- und der EU-Erweiterung unzufrieden sind. Und in diesem Zusammenhang sind Länder unserer Region bereits mehrfach Ziel von Fake-News-, Desinformations- oder Destabilisierungskampagnen gewesen.

SPIEGEL: Was denken Sie über Alternativmodelle zum herkömmlichen Integrationsprozess? Beispielsweise, dass Sie Zugang zu EU-Strukturfonds haben, an Treffen der EU teilnehmen, nicht aber über die Stimmrechte der Vollmitglieder verfügen?

Pendarovski: Wir hätten nichts gegen ein solches Modell, wenn unsere Perspektive, eines Tages Vollmitglied zu werden, bestehen bleibt.

SPIEGEL: Die Westbalkan-Region ist ja in gewisser Weise schon in die EU integriert, nur anders, als sich das die Region wünscht: Sehr viele gute Arbeitskräfte gehen nach Westeuropa, EU-Firmen profitieren vom Freihandel mit der Region.

Pendarovski: Vor allem der Brain Drain ist ein echtes Problem für uns. Abertausende gut ausgebildeter Leute gehen einfach weg. Wir warten seit 14 Jahren auf den Beginn von Beitrittsverhandlungen. Nicht nur müssen wir unseren Staat reformieren. Wir müssen auch unsere Wirtschaft in Ordnung bringen und angleichen. Gegenwärtig beträgt der Durchschnittslohn bei uns 400 Euro, ähnlich ist es in allen anderen Ländern der Region. Je länger unsere Integration verzögert wird, desto größer wird die Kluft zur EU, desto mehr Leute werden gehen und desto schwieriger können wir uns an die EU angleichen.

SPIEGEL: Kürzlich haben Albanien, Nordmazedonien und Serbien die so genannte Mini-Schengen-Initiative gegründet, ein Projekt, mit dem Reise- und Handelshindernisse in der Westbalkan-Region abgebaut werden sollen. Wollen Sie der EU damit zeigen, dass Sie in einer Region, die historisch als Pulverfass gilt, dennoch kooperieren können?

Pendarovski: Jenseits der vielen praktischen Aspekte ist bei dieser Initiative der Charakter der Versöhnung und der Kooperation sehr wichtig. Am wichtigsten aber ist dabei, dass diese Initiative wirklich von uns selbst ausgeht und niemand aus dem Westen Druck ausgeübt hat.

SPIEGEL: In der EU glaubt derzeit kaum jemand an eine reale Beitrittsperspektive der Westbalkan-Länder. Was denken Sie?

Pendarovski: Es wäre fatal, wenn wir zehn oder fünfzehn Jahre warten müssten. Solange wird der Europaenthusiasmus unserer Bürger nicht anhalten. Ich glaube, fünf bis sieben Jahre wären optimal, um die Beitrittsverhandlungen abzuschließen.

SPIEGEL: Das klingt sehr optimistisch. In der Westbalkan-Region kursiert seit langem ein Bonmot: "Wir tun so, als würden wir Reformen unternehmen, und sie tun so, als würden sie uns integrieren." Wie sehen Sie das?

Pendarovski: Wenn es im Frühjahr wieder eine Entscheidung gegen den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien gibt, dann wird das ein sehr schwerwiegender Schlag sein. Den jetzigen strategischen Fehler nochmals zu wiederholen, wäre ein sehr tiefer Einschnitt mit unabsehbaren, vielleicht unumkehrbaren Folgen.