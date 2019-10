Nach Abfuhr bei EU-Gipfel Nordmazedoniens Regierungschef spricht sich für Neuwahlen aus

Der Regierungschef von Nordmazedonien, Zoran Zaev, hat sich für vorgezogene Neuwahlen ausgesprochen, nachdem sich die EU-Staats- und Regierungschefs beim Gipfel in Brüssel nicht auf den Start von Beitrittsverhandlungen mit dem Balkanland einigen konnte.

"Vor zwei Tagen geschah eine große Ungerechtigkeit", sagte er auf einer Pressekonferenz in Skopje. "Wir wurden Opfer eines enormen historischen Fehlers." Ein Datum für die vorgezogene Parlamentswahl nannte Zaev nicht. Sie solle aber zum frühestmöglichen Zeitpunkt stattfinden.

Zaev hatte wie von der EU gefordert den Namensstreit mit Griechenland beigelegt, um Beitrittsverhandlungen zu ermöglichen. Die EU-Kommission hatte Nordmazedonien bereits 2018 bescheinigt, alle notwendigen Reformen umgesetzt zu haben.

Dennoch verschoben die Mitgliedstaaten jüngst in Brüssel schon zum dritten Mal ihre Entscheidung über den Start der Beitrittsverhandlungen. (Mehr zu den Hintergründen lesen Sie hier.) Frankreich führte die Front der Gegner an und verhinderte so die nötige Einstimmigkeit.

Der scheidende EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sprach von einem "schweren historischen Fehler". Laut Bundeskanzlerin Angela Merkel wollen die EU-Staaten vor dem geplanten Gipfel mit den Westbalkan-Ländern unter kroatischem Vorsitz im Mai 2020 "noch einmal auf das Thema zurückkommen". Dies könnte theoretisch bei den EU-Gipfeln im Dezember oder März erfolgen.