+++ Newsblog zum Fall Strache +++ Kurz muss sich Montag einem Misstrauensantrag stellen

In der Ibiza-Affäre um den ehemaligen Vizekanzler Österreichs, Heinz-Christian Strache, werden heute Mittag Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzler Sebastian Kurz miteinander sprechen. Für Kurz begann der Dienstag, Tag fünf nach den Enthüllungen des SPIEGEL und der Süddeutschen Zeitung, turbulent. Die kleine Oppositionspartei Jetzt-Liste-Pilz hat angekündigt, im Parlament einen Misstrauensantrag gegen ihn einbringen zu wollen. Die Linie der rechtspopulistischen FPÖ dazu war zunächst nicht eindeutig. Offen ist zudem, ob die Sozialdemokraten ( SPÖ ) einen Misstrauensantrag unterstützen würden. Um erfolgreich zu sein, müsste ein solcher Antrag von einer Mehrheit im Parlament getragen werden. 5/21/19 10:19 AM Ein Kanzler kann in Österreich vom Parlament mit einfacher Mehrheit abberufen werden. Es wäre das erste Mal in der österreichischen Geschichte. Im Nationalrat mit seinen insgesamt 183 Sitzen hat die konservative ÖVP 61 Stimmen, die SPÖ 52, die FPÖ 51, die Neos 10, die Jetzt-Liste 7 Abgeordnete. Außerdem sind zwei Parlamentarier fraktionslos. 5/21/19 10:18 AM Inzwischen meldet auch die Nachrichtenagentur dpa: Das österreichische Parlament kommt am Montag um 13 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen. In dieser Sitzung soll über einen Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Kurz abgestimmt werden. 5/21/19 10:10 AM Am Dienstag meldete sich auch nochmal Strache selbst zu Wort . In seiner ersten Pressekonferenz zu dem Video, in dem er einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte öffentliche Aufträge in Aussicht stellte, sollte sie der FPÖ zum Erfolg bei den Nationalratswahlen 2017 verhelfen, inszenierte er sich bereits als Opfer eines Komplotts gegen ihn. An der These hält er offenbar weiter fest. Bei Facebook schrieb er : "Wir werden die Hintermänner des kriminell erstellten Videos und Dirty Campaignings ausfindig machen und ich werde meine Unschuld beweisen! Dafür kämpfe ich! 👍🏻" 5/21/19 10:02 AM Die Nachrichtenagentur AFP meldet nun, dass das Misstrauensvotum zu Kurz am kommenden Montag abgehalten werden soll. eine zweite Quelle liegt uns zu der Meldung aber noch nicht vor. Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka legte den Termin der Abstimmung demnach am Dienstag fest. 5/21/19 10:00 AM Die Ibiza-Affäre kostet die FPÖ offenbar massiv Stimmen. Einer Umfrage vom Montag zufolge sank die Zustimmung der FPÖ bei den Wählern um fünf Prozentpunkte auf 18 Prozent. Für die ÖVP um Kurz gehe es indes um vier Punkte auf 38 Prozent nach oben , berichtete die Onlineplattform Oe24 unter Berufung auf eine Erhebung des Instituts Research Affairs. 5/21/19 9:50 AM Die SPÖ zeigen sich zu einem möglichen Misstrauensantrag gegen Kurz zurückhaltend . Dies sei derzeit "kein vorrangiges Thema", sagte ein SPÖ-Sprecher der Nachrichtenagentur APA. Zunächst gelte es, mit dem Bundespräsidenten und den anderen Parteien eine "geordnete Übergabe" zu erreichen. Nach den Wünschen der SPÖ soll es eine Übergangsregierung geben, die komplett aus Experten besteht. 5/21/19 9:41 AM In Österreich herrschen nach dem Bekanntwerden der Video-Ausschnitte von Strache Chaostage. Begonnen hatte alles mit diesem Bericht . Einen Überblick über die Personen, um die es unter anderem in dem Video geht, finden Sie hier . Keine 24 Stunden später verkündete Strache, er werde von allen politischen Ämtern zurücktreten - also als Vizekanzler Österreichs und auch als FPÖ-Chef. Daraufhin kündigte Kanzler Kurz die Koalition mit der FPÖ auf . Im September sollte es Neuwahlen geben - Kurz hoffte offenbar auf eine eigene Mehrheit. Umstritten war noch die Personalie des Innenministers Herbert Kickl (FPÖ). Kurz entschied sich, ihn zu entlassen - woraufhin alle FPÖ-Minister geschlossen aus der Regierung austraten. Das allein zeigte schon: Der kommende Wahlkampf in Österreich könne zu einer Schlammschlacht werden, schreibt mein Kollege Maximilian Popp . Ein Porträt über den Bundespräsidenten Van der Bellen von unserem Wien-Korrespondenten Hasnain Kazim finden Sie hier . 5/21/19 9:30 AM Längst ist nicht mehr klar, ob sich Kurz im Amt halten kann. Unsere Meldung zum Misstrauensvotum lesen Sie hier . Show more Tickaroo Liveblog Software