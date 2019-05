+++ Newsblog zum Strache-Video +++ Auch FPÖ-Fraktionschef Gudenus zieht sich von allen Ämtern zurück

Nach der Enthüllung vom SPIEGEL und der SZ folgen Konsequenzen: FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist nach der Veröffentlichung der Videoszenen eines fragwürdigen Treffens in einer Villa auf Ibiza zurückgetreten . Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz will sich ebenfalls zur Zukunft der Koalition seiner Partei mit der FPÖ äußern. Auch Straches Vertrauter und FPÖ-Fraktionsvorsitzender Johann Gudenus tritt der österreichischen Nachrichtenagentur APA zufolge von allen Ämtern zurück. Gudenus war bei dem Treffen auf Ibiza ebenfalls dabei und ist in den Videoszenen zu sehen . „Hiermit gebe ich bekannt, dass ich meine Funktion als geschäftsführender Klubobmann sowie mein Nationalratsmandat zurücklegen werde", schreibt Gudenus laut der "Kleinen Zeitung" in einer persönlichen Erklärung. "Ebenso trete ich hiermit von sämtlichen Funktionen in der Freiheitlichen Partei Österreichs zurück." Er wolle sein tiefstes Bedauern über die zwei Jahre zurückliegenden Vorkommnisse zum Ausdruck bringen. "Zudem bedaure ich zutiefst, durch mein Verhalten das in mich gesetzte Vertrauen der Wähler, Funktionäre und Mitarbeiter enttäuscht zu haben.“ 5/18/19 10:59 AM FLORIAN WIESER/EPA Heinz-Christian Strache erklärt seinen Rücktritt 5/18/19 10:53 AM Nach dem angekündigten Rücktritt des Vize-Kanzlers stellt sich nun die Frage: Wie geht es weiter für das Regierungsbündnis? Wird Straches Posten mit einem anderen Politiker besetzt oder kommt es zu Neuwahlen? Das ist bisher noch unklar. Kanzler Sebastian Kurz will sich um 13.30 Uhr äußern. 5/18/19 10:46 AM Der Satiriker Jan Böhmermann hat das heikle Video mit heimlichen Aufnahmen des FPÖ-Politikers Heinz-Christian Strache bereits vor Wochen gekannt. Das bestätigte sein Manager Peter Burtz der dpa. Er dementierte aber, dass die Aufnahmen Böhmermann angeboten worden seien. Da sie ihm nicht angeboten worden seien, habe er sie auch nicht abgelehnt. Woher Böhmermann die Aufnahmen kannte, wisse er nicht, sagte Burtz. Böhmermann hatte bereits im April bei der Verleihung des österreichischen TV-Preises Romy in einer Video-Botschaft Andeutungen zu dem Fall gemacht. Den Preis könne er nicht persönlich abholen, weil er «gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchen-Villa auf Ibiza rumhänge», hatte Böhmermann gesagt. Er verhandele gerade, wie er die «Kronen Zeitung» übernehmen könne, dürfe darüber aber nicht reden. Der Auftritt hatte ihm scharfe Kritik in österreichischen Medien eingebracht. Er würdige die österreichische Regierung herab, hieß es damals. (Sven Hoppe / dpa ) 5/18/19 10:45 AM Heinz-Christian Strache verurteilte in seiner Erklärung das Vorgehen der Medienhäuser SPIEGEL und „Süddeutsche Zeitung“ und kritisierte die heimlichen Videoaufnahmen. Es habe sich um eine "Auftragsarbeit" gehandelt. "Das war ein gezieltes politisches Attentat", sagte Strache, der hinter der Berichterstattung ein Komplott wittert, das, wie er sagte, "an Niederträchtigkeit nicht zu übertreffen" sei. 5/18/19 10:44 AM Der „BuzzFeed“-Chefredakteur Daniel Drepper twitterte in der vergangenen Nacht einen Artikel des Recherchezentrums "Correctiv". Demnach dürfen Journalisten illegal entwendetes Material veröffentlichen, wenn das öffentliche Interesse groß genug ist. Show more Tickaroo Liveblog Software