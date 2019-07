Ibiza-Affäre Staatsanwaltschaft ermittelt in großem Umfang wegen illegaler Parteienfinanzierung

Die Ermittlungsanordnung unter dem Aktenzeichen 17St 2/19p ist nur wenige Seiten lang. Aber sie birgt politischen Sprengstoff. In dem vertraulichen Vermerk von Ende Mai hält die österreichische Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption fest, dass sie in der Ibiza-Affäre nicht nur gegen mehrere Politiker der rechtspopulistischen FPÖ ermittelt, sondern auch gegen jene Unternehmen, die der ehemalige Vizekanzler Österreichs, Heinz Christian Strache, in einem Video als mögliche Großspender benannt hatte.

Gleichzeitig geht aus den Unterlagen hervor, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft gewillt ist, umfangreich zu durchleuchten, ob über mögliche Tarnvereine Geld an Parteien floss - und zwar nicht nur an die FPÖ, sondern auch an die ÖVP und die SPÖ. Die Ermittlungsakten liegen der Wiener Wochenzeitung "Falter" vor und konnten von SPIEGEL und "Süddeutscher Zeitung" eingesehen werden.

In einem heimlich aufgenommenen Video vom Juli 2017 offenbarte der damalige FPÖ-Chef Strache einer vermeintlichen Investorin aus Russland ein womöglich illegales System der Parteifinanzierung. "Es gibt ein paar sehr Vermögende. Die zahlen zwischen 500.000 und anderthalb bis zwei Millionen", sagte Strache laut der Aufnahmen. Das Geld fließe aber nicht an die FPÖ, sondern an einen Verein. "Der Verein ist gemeinnützig, der hat auch nichts mit der Partei zu tun. Dadurch hast du keine Meldungen an den Rechnungshof."

"Ausdruck schlichter Prahlerei"

Strache und sein Vertrauter, der spätere FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus, nannten in dem Video mehrere Namen angeblicher Großspender, die zumindest eine Zusage gegeben hätten, die Rechtspopulisten zu unterstützen:

Etwa der Glücksspielkonzern Novomatic,

der Pistolenproduzent Glock

und der Immobilieninvestor René Benko.

Diese dementierten nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos vehement, direkt oder indirekt an die FPÖ gespendet zu haben. Strache und Gudenus bestritten, gegen Gesetze verstoßen zu haben. Die Nennung der Unternehmernamen sei "Ausdruck schlichter Prahlerei" gewesen, sagte der Ex-FPÖ-Chef, Geld sei keines geflossen.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien gibt sich mit den Dementis offenkundig nicht zufrieden. Laut der vertraulichen Ermittlungsanordnung vom 29. Mai sollen bisher unbekannte "Verantwortliche" der Firmen Novomatic, Glock und Benkos Signa Holding ermittelt werden, die "vor der Wahl zum Nationalrat am 15. Oktober 2017" womöglich der FPÖ und weiteren Parteien "Geldbeträge in der Höhe von 500.000 bis 2.000.000 Euro als nicht deklarierte Parteispenden zukommen ließen".

Staatsanwaltschaft will umfassend politiknahe Vereine durchleuchten

Sollte dies der Fall sein, hätten die Manager "in unvertretbarer Weise gegen solche Regeln verstoßen, die dem Vermögensschutz der von ihnen vertretenen Unternehmen als wirtschaftlich Berechtigte dienen". Die angeblichen Geldspenden an parteinahe Vereine wären demnach nicht nur freundliche Zuwendungen von Mäzenen, sondern: Untreue.

Weil Strache im Ibiza-Video behauptete, auch die Konkurrenz von ÖVP und SPÖ würde teils von denselben Spendern bedacht - was diese ebenfalls dementierten - will die Staatsanwaltschaft allerdings nicht nur das Finanzgebaren der FPÖ untersuchen, sondern offenbar umfassend politiknahe Vereine in Österreich durchleuchten; namentlich als Beschuldigte geführt werden in dem Vermerk von Ende Mai nur FPÖ-Politiker.

Die Staatsanwaltschaft bittet darin die Polizei aber um die Ermittlung möglicher "FPÖ-, ÖVP- und SPÖ-naher gemeinnütziger Vereine, die als Empfänger der behaupteten Spenden der Novomatic AG, der Glock GmbH und der Signa-Holding in Betracht kommen würden".

Akte wird als "Verschlusssache" geführt

Außerdem will die Staatsanwaltschaft wissen, ob aus früheren Verfahren "Anhaltspunkte für derartige verdeckte Parteispenden" vorliegen. Sie will auch herausfinden, ob bei den zu ermittelnden Vereinen Großspenden "gegebenenfalls auch durch die Summe zeitnah erfolgter kleinerer Spenden desselben Spenders" eingegangen seien.

Die Akte wird in Österreich als "Verschlusssache" geführt. In solchen Fällen sei es allen Beschuldigten bei Androhung "gerichtlicher Strafe" streng untersagt, Inhalte aus dem Strafverfahren nach außen zu tragen, schreibt der "Falter". Sie könnten sich derzeit auch nicht öffentlich gegen die Maßnahmen wehren und nähmen keine Stellung.

Unmittelbar nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos durch den SPIEGEL und die "Süddeutsche Zeitung" im Mai waren in den österreichischen Medien mehrere FPÖ-nahe Vereine ins Visier geraten:

Zwei Unternehmer berichteten anonym, dass sie im Wahljahr 2017 von Gudenus beziehungsweise Strache zu Spenden aufgefordert wurden, die nicht an die FPÖ gehen sollten, sondern an die Vereine. In einem Fall seien "mehrere Tausend Euro" geflossen.

Gegen einen ehemaligen Vereinsfunktionär und heutigen FPÖ-Nationalratsabgeordneten hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ebenfalls ein Verfahren eingeleitet, im Juni wurde seine Immunität aufgehoben. Er beteuerte seine Unschuld.

Die Videoaufnahmen hatten ein politisches Beben in Österreich ausgelöst. Vizekanzler Strache trat zurück, die rechtskonservative Regierung zerbrach, Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und alle Minister verloren ihre Ämter. Ende September soll es Neuwahlen geben, bis dahin führt eine Expertenregierung die Geschäfte.