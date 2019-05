Die Enthüllungen vom SPIEGEL und der "Süddeutschen Zeitung" über ein fragwürdiges Treffen des zurückgetretenen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache mit einer vermeintlichen Oligarchen-Nichte haben auch außerhalb Europas ein Medienecho ausgelöst.

In der "New York Times" werden die vermeintlichen Verbindungen Russlands in die österreichische Politik als "direkter Draht zu einer Regierung im Herzen Europas" aufgegriffen. Die "Washington Post" sieht in dem Skandal einen "Schlag gegen die europäischen Anti-Einwanderungsparteien", die sich als "glaubwürdige Regierungsalternativen" positionieren wollten.

Als "Erdbeben, das die Politik weit über Österreichs Grenzen hinaus erschüttert" bezeichnet die "Neue Zürcher Zeitung" die Affäre und ihre Folgen. Sebastian Kurz habe sich gefallen "in der Rolle als Posterboy der Konservativen, dem es angeblich gelungen war, die Rechtspopulisten einzubinden und mit straffer Führung zu zähmen". Sein Vorzeigeprojekt sei nun "spektakulär gescheitert" - mit Wirkung weit über die Landesgrenzen hinaus. "Denn wenn es die Absicht war, das Video ausgerechnet eine Woche vor der EU-Wahl publik zu machen, um die Problematik einer Beteiligung der rechtspopulistischen Kräfte an der Macht aufzuzeigen, dann ist dieses Kalkül aufgegangen."

Pressestimmen zur Ibiza-Affäre "Kurier"



"Österreich, wir haben ein Problem", steht über dem Kommentar des "Kuriers". Wenn die FPÖ wieder marginalisiert werde, bestehe die Gefahr einer Rückkehr zum Zwei-Parteien-Staat. "Das kann niemand wollen."



Es brauche nun "eine völlige Katharsis, einen Neustart", heißt es. Es sei "der einzige Ausweg aus der schier ausweglosen Situation, die die Welt wieder einmal spöttisch auf Österreich blicken lässt".



"Der Kurier" attestiert Heinz-Christian Strache eine "atemberaubende Dummheit", er sieht in der Affäre um den FPÖ-Politiker einen Beleg "für die grenzenlose Überheblichkeit und Ignoranz: Pfeif' auf demokratische Werte, wir machen, was wir wollen". "Kleine Zeitung"



Das Ibiza-Video sei sicherlich "für viele Politikverdrossene ein schwerer Schlag", sagt Politikberater Thomas Hofer in der "Kleinen Zeitung" - "das wird nicht spurlos an der FPÖ vorübergehen". Die Partei habe einen "Supergau" erlitten, sie werde sich sicherlich mühen, die Wählerverluste nicht all zu groß ausfallen zu lassen. Das könne "brutal werden" - und gar nicht mehr zur bisherigen "Harmonieerzählung" passen. "Fraglich sei, ob die ÖVP die abwandernden FPÖ-Wähler - wie 2002 - zu sich holen kann." "Wiener Zeitung"



"Wenn Sebastian Kurz bei Neuwahlen auf blaue (FPÖ-)Wähler abzieht, könnten ihm dies mögliche Koalitionspartner übel nehmen", schreibt die "Wiener Zeitung" in einem Artikel über die Optionen nach den anstehenden Neuwahlen. Die Ibiza-Affäre hätte nicht nur die dritte Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen beendet, sondern nehme die FPÖ auch aus allen Gedankenspielen für die kommende Regierung heraus. "Selbst wenn es zu einer komplett neuen Aufstellung im personellen Bereich kommen sollte." "Der Standard"



"Discos, Rap und Ibiza: Der Ex-Vizekanzler hat sich lange als jugendlicher Rebell inszeniert. Nun wurde ihm das zum Verhängnis." So kommentiert "Der Standard" Straches Scheitern. Der Autor Eric Frey zieht Parallelen zum einstigen FPÖ-Chef Jörg Haider. Er und Strache hätten mit ihrer Rebellenmasche beide vor allem junge Männer angesprochen, "die sich sonst für politische Botschaften kaum interessierten".



Es sei unwahrscheinlich, dass die FPÖ in Zukunft weiterhin dieses Coolness-Image pflegen werde. Aber: "Das macht sie nicht weniger gefährlich." "Kronen Zeitung"



"Wie abgrundtief dumm kann ein Mensch sein...?"; das schreibt der Kolumnist Michael Jeannée in der "Kronen Zeitung" - die Tageszeitung, die Strache mithilfe der vermeintlichen Oligarchin beeinflussen wollte. Der Boulevardjournalist wendet sich in seinem Text direkt an Strache und schreibt, er habe ihn niemals für dumm gehalten - "Und jetzt das."



In einem anderen Artikel der Zeitung heißt es, der Ex-Vizekanzler habe sich und seine Regierungspartei FPÖ in die Luft gesprengt. Sein Ziel "unabhängige Journalisten eigenhändig hinauswerfen und stattdessen blaue FPÖ-Schreiberlinge" anzustellen, sei nicht bloß "Orbánismus" wie in Ungarn, sondern höre sich aus Mediensicht wie bei einem "Möchtegern-Diktator" an. "Die Presse"



"Seit Samstag ist Heinz-Christian Strache politisch Geschichte, gescheitert an Größenfantasien und Übermut, wenn auch nicht an jugendlichem", schreibt "Die Presse". Doch die konservative Tageszeitung hält dem FPÖ-Politiker "eine erstaunliche Wandlung" zugute: "Vom leichtsinnigen Jugendlichen, der mit der Neonazi-Szene sympathisierte, in dunklen Wäldern an Wehrsportübungen teilnahm, zweifelhafte Grußvarianten als Bierbestellungen zu verkaufen versuchte, entwickelte sich Heinz-Christian Strache zunächst zu einem ernst zu nehmenden Oppositionsführer, der die FPÖ wieder geeint hat, und schließlich zum gemäßigten Staatsmann." Größtenteils sei diese Verwandlung natürlich taktisch motiviert gewesen, "aber Strache wirkte dabei auch nicht unglaubwürdig". "Tagesschau"



In Deutschland kommentiert Christian Nitsche für die "Tagesschau" vor allem die Bedeutung des Skandals für Rechtspopulisten in Europa. Denn von Wien könnte nun das Signal ausgehen, dass der Aufstieg rechter Populisten nicht unaufhaltsam sei. Demnach waren seine Äußerungen ein Anschlag auf demokratische Werte: "Wer versucht, die Presse zu unterwandern, ihre Unabhängigkeit zu zerstören, der hat nichts in einer Regierung verloren. Wer dies vorhat, verwirkt sein politisches Amt." "The Washington Post"



Die "Washington Post" beschreibt die Bedeutung der Person Strache innerhalb der rechtspopulistischen Parteien Europas: Strache habe die österreichische Politik geprägt und mit seiner ablehnenden Haltung zur Einwanderung als einflussreiche europäische Stimme gegolten.



"Sein Rücktritt und das anschließende Scheitern der Regierungskoalition sind ein Schlag gegen die Versuche der europäischen Anti-Einwanderungsparteien, sich als glaubwürdige Regierungsalternativen zu positionieren." Genauso könne der Skandal aber auch die Unterstützer der Partei mobilisieren. "New York Times"



Laut der "New York Times" wirft der Rücktritt von Heinz-Christian Strache erneut die Frage auf, ob Russland einen direkten Draht zu einer Regierung im Herzen Europas gehabt haben könnte. "The Guardian"



Auch der britische "Guardian" bringt die die Frage nach dem Ausmaß der Beziehungen zwischen FPÖ und Russland ins Spiel. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte die Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ am Samstag aufgekündigt und Neuwahlen angekündigt. Auslöser waren vom SPIEGEL und der "Süddeutschen Zeitung" veröffentlichte Videoaufnahmen, die zeigen, wie der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einer vermeintlichen russischen Oligarchin 2017 auf Ibiza öffentliche Aufträge in Aussicht gestellt hatte, wenn sie seiner Partei zum Wahlerfolg verhelfe.

Wie geht es nun politisch weiter?

Am Samstagabend - mehr als 24 Stunden nach der Veröffentlichung der brisanten Videoaufnahmen durch den SPIEGEL und die "Süddeutsche Zeitung" (lesen Sie hier die ganze Geschichte) - hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz Neuwahlen angekündigt.

Es habe für ihn "einfach keine Alternative" gegeben, zitiert die "Kleine Zeitung" den Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer vom Institut OGM. Mit der Ausrufung der Neuwahl habe der Kanzler Chancen auf ein verbessertes Wahlergebnis. Aber das politische Agieren werde nicht einfach - falle doch die FPÖ als Koalitionspartner "völlig weg".

Das Ibiza-Video sei sicherlich "für viele Politikverdrossene ein schwerer Schlag", sagt Politikberater Thomas Hofer laut dem Bericht - "das wird nicht spurlos an der FPÖ vorübergehen". Die Partei habe einen "Supergau" erlitten, sie werde sich sicherlich mühen, die Wählerverluste nicht all zu groß ausfallen zu lassen. Das könne "brutal werden" - und gar nicht mehr zur bisherigen "Harmonieerzählung" passen. "Fraglich sei, ob die ÖVP die abwandernden FPÖ-Wähler - wie 2002 - zu sich holen kann."

In Deutschland kommentiert Christian Nitsche für die "Tagesschau" vor allem die Bedeutung des Skandals für Rechtspopulisten in Europa. Denn von Wien könnte nun das Signal ausgehen, dass der Aufstieg rechter Populisten nicht unaufhaltsam sei. Demnach waren Straches Äußerungen ein Anschlag auf demokratische Werte: "Wer versucht, die Presse zu unterwandern, ihre Unabhängigkeit zu zerstören, der hat nichts in einer Regierung verloren. Wer dies vorhat, verwirkt sein politisches Amt."