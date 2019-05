+++ Newsblog zur Krise in Österreich +++ Kanzler Kurz wirft Innenminister Kickl mangelnden Aufklärungswillen vor

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die durch die Ibiza-Videos ausgelöste Regierungskrise in Österreich hält an: Nach dem Rücktritt von Vizekanzler Heinz-Christian Strache und der Ankündigung von Neuwahlen drohen inzwischen alle Minister der rechtspopulistischen Partei FPÖ mit dem Rücktritt . Wenn Innenminister Herbert Kickel abberufen werde, "stellen wir unsere Ämter zur Verfügung", sagte der Verkehrsminister und designierte neue FPÖ-Chef Norbert Hofer in Wien. Für den Mittag wurde die Entlassung Kickls durch Bundeskanzler Sebastian Kurz erwartet. Er will sich gegen 12.30 Uhr äußern. Wir berichten an dieser Stelle live. Das von "Spiegel" und "Süddeutscher Zeitung" in Auszügen veröffentlichte Video hatte am Freitag in Österreich eine Regierungskrise ausgelöst. Es zeigt, wie der spätere Vizekanzler Strache 2017 einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte unter anderem öffentliche Aufträge in Aussicht stellt, sollte sie der FPÖ zum Erfolg bei den Nationalratswahlen 2017 verhelfen. 5/20/19 10:41 AM Diese Erklärung bleibt aber aus. Kurz hat das Statement beendet, ohne weitere Konsequenzen anzukündigen. 5/20/19 10:40 AM Der 32-Jährige spricht nun über die möglichen Auswirkungen auf die EU-Wahl. Aber eigentlich wartet alles darauf, ob er sich vom FPÖ-Innenminister trennen will. 5/20/19 10:37 AM "Ich werde alles tun, um sicherzustellen, dass es in den nächsten Monaten Stabilität gibt", sagt Kurz. Er fordert dazu die Mitarbeit der Oppositionsparteien auf. 5/20/19 10:36 AM Der Kanzler lobt in den ersten Minuten seiner Erklärung die bisherige Arbeit seiner Regierung, fordert aber nun Aufklärung in der Video-Affäre. 5/20/19 10:35 AM Kurz betont noch einmal: "Das Video hat uns sehr erschüttert". Es habe gezeigt, dass der Koalitionspartner teilweise einen falschen Zugang zur Politik habe. 5/20/19 10:33 AM Sebastian Kurz tritt an die Mikrofone. 5/20/19 10:25 AM Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Statement von Kanzler Sebastian Kurz. Die Technik, so zeigen es die Live-Bilder, wird bereits aufgestellt. 5/20/19 10:25 AM Aus Sicht des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) war die Veröffentlichung des Skandalvideos mit dem früheren FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gerechtfertigt . Natürlich sei es eine Abwägungsfrage, ob ein nicht genehmigter Mitschnitt veröffentlicht werden dürfe, sagte DJV-Vorsitzender Frank Überall . "Ich glaube, hier ist es so eindeutig, diese Aussagen von einer Person des öffentlichen Lebens, dass das an dieser Stelle gedeckt ist." 5/20/19 10:22 AM Uns haben viele Leserfragen zu der Veröffentlichung des brisanten Inhalts aus den Ibiza-Videos erreicht. Häufig ging es um die Frage: Warum gerade jetzt? Hier geht es zu den Antworten. 5/20/19 10:19 AM Hier geht es zur aktuellen Meldung und der FPÖ-Rücktrittsdrohung. 5/20/19 10:05 AM Russland hat eine Beteiligung an dem politischen Skandal in Österreich dementiert . Man sei in keiner Weise in diese Angelegenheit verwickelt, sagte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov. Der Vorfall habe "nichts mit uns zu tun". In einem von SPIEGEL und "Süddeutscher Zeitung" veröffentlichten Video hatte FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte unter anderem öffentliche Aufträge in Aussicht gestellt, sollte sie der FPÖ zum Erfolg bei den Nationalratswahlen 2017 verhelfen. Show more Tickaroo Liveblog Software