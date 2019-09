Österreichischer Polit-Analyst Peter Filzmaier Das Orakel von Krems

Am besten setzt man ihm erst einmal Essbares vor. Beuscherl zum Beispiel, saure Lunge mit Semmelknödel. Kaum hat Peter Filzmaier den Teller mit dampfenden Innereien vor sich, mittags im Wiener Kaffeehaus Dommayer, wird sein reißender Redefluss auf ein erträgliches Maß gedrosselt.

Filzmaier ist der berühmteste politische Analytiker Österreichs - der Mann, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ORF vorführt, wie sich selbst schwerstverdauliches politisches Schauspiel für ein Millionenpublikum mundgerecht zerlegen lässt: die Ibiza-Affäre rund um die FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus etwa, auch die Parteispendenaffäre der ÖVP unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz oder die, wie er es nennt, "moralische Bankrotterklärung und das Armutszeugnis" der sozialdemokratischen SPÖ während ihrer Anti-Kurz-Kampagne im Wahlkampf 2017.

Als "Filzmaiern" ist im österreichischen Wortschatz die Kunstform verbucht, politisches Geschehen prägnant und witzig zu sezieren. Der Namensgeber, berühmt dafür, mit ausdruckslosem Raubvogelgesicht seine Urteile abzufeuern, erklärt sich seine landesweite Popularität unter anderem mit den "überdurchschnittlich vielen Fernsehdiskussionen" in Österreich.

Nicht weniger als 20 TV-Duelle sind vor der Nationalratswahl am 29. September zu absolvieren. Eine handverlesene Schar von "Balkon-Muppets", wie Politikberater und -erklärer zwischen Neusiedler See und Arlberg genannt werden, sind dabei für die Auswertung zuständig. "Je größer das Angebot an Sendungen, desto höher der Orientierungsbedarf", sagt Filzmaier. "Es kommt vor, dass unsere Analysen mehr Zuseher haben als die vorhergehende Diskussion."

Strache, die "wildgewordene Flipperkugel"

Das liegt nicht zuletzt an Filzmaier selbst, dem Orakel von Krems - an der dortigen Donau-Universität doziert der 52 Jahre alte gebürtige Wiener über Demokratiestudien und Politikforschung. Sein flotter Duktus entzückt eine stattliche Fangemeinde. Wird bekannt, dass die ÖVP sich Parteispenden aus dem Fundus der Milliardärin Heidi Goess-Horten hat zukommen lassen, mit jeweils 49.000 Euro immer haarscharf unter dem meldepflichtigen Grenzbetrag kalkuliert, kommentiert Filzmaier trocken : "Nur weil ein Promillespiegel von 0,5 Promille erlaubt ist, muss ich nicht jedes Mal ein Zielpunktsaufen auf 0,49 Promille hin machen."

Zeichnet sich ab, dass der zurückgetretene FPÖ-Chef Strache weiter mitmischen möchte, spricht Filzmaier von einer "wildgewordenen Flipperkugel". Für Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der bereits zweimal am Scheitern einer Koalitionsregierung beteiligt war, fällt beißender Spott ab: "Auch beim Onlinedating ist es im Tinder-Profil wahrscheinlich nicht so gut, wenn da steht: 33 Jahre jung, aber schon zweimal geschieden."

Ein andermal greift Filzmaier auf einen mutmaßlich einstudierten Gag zurück, um zu beweisen, dass Kurz jede denkbare Frage aufs "Meta-Thema" Zuwanderung zuzuspitzen versteht. Gehe es um Verkehrspolitik, so Filzmaier, würde Sebastian Kurz vermutlich argumentieren, das Hauptproblem seien "Burka-Trägerinnen, die illegal in zweiter Spur vor den Islamkindergärten parken".

Seriöses Hand- und Mundwerk hat Filzmaier auch zu bieten. Wählerstromanalysen vor allem. Und Wahlmotivforschung. Sein Urteil über Sebastian Kurz, der in der Nacht vom 29. auf den 30. September mit hoher Wahrscheinlichkeit zum strahlenden Wahlsieger werden wird, formuliert er so: "Kurz ist auf eine diffuse Art bürgerlich und ein Taktiker der Macht, noch profitiert er davon, dass er seiner Partei mit Marketing-Gags ein komplett neues Image verpasst hat." Der politische Jungstar aus Wien-Meidling, so Filzmaier, sei "im Grunde noch formbar" und zum Glück "nicht einmal ansatzweise ein Rechtsnationalist".

"Kurz ist zum Erfolg verdammt"

Dass Kurz als "Schweigekanzler" bezeichnet wurde, weil er die Eskapaden des Koalitionspartners FPÖ häufig keines Kommentars würdigte, freut Filzmaier besonders: "Der Ausdruck stammt nämlich von mir, er wurde zum österreichischen Wort des Jahres 2018." Sollte der ÖVP-Chef nach den Wahlen am 29. September an die Spitze der Regierung zurückkehren, mit welchem Koalitionspartner auch immer, dann müsse er sich deutlicher positionieren. Und nach der Ibiza-Affäre mit hohen Erwartungen rechnen: "Kurz ist zum Erfolg verdammt."

Eines will der hagere Politologe Filzmaier, der in jungen Jahren den Halbmarathon in rekordverdächtiger Zeit lief und nun sein Beuscherl verputzt hat, ganz am Schluss noch dringend loswerden: Dass viele Österreicher die TV-Duelle der Kandidaten und die anschließenden Analysen verfolgten, sei im Kern eine gute Nachricht. "Manche Erkenntnisse aus unseren Forschungsdaten", sagt Filzmaier, "machen mir ernsthaft Sorgen: Fünf Prozent aller Österreicher sind deklarierte Antidemokraten, also Möchtegern-Faschisten oder -Stalinisten - dazu kommen weitere 20 Prozent, die sich als demokratieskeptisch bezeichnen."

Er sehe es als seine persönliche Aufgabe, "den Finger in die Wunde zu legen".