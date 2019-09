Zwei Wochen vor der österreichischen Parlamentswahl hat die FPÖ ihren Übergangsparteichef Norbert Hofer zum Parteiobmann gewählt. Mit großer Mehrheit bestätigten die Delegierten den 48-Jährigen am Samstag beim FPÖ-Parteitag in Graz im Amt.

Nachdem sich FPÖ-Frontmann Heinz-Christian Strache mit seiner "Ibiza-Affäre" selbst ins Aus manövriert hatte, muss es nun also Hofer für die Rechtspopulisten richten.

Bei der Affäre geht es um ein heimlich auf Ibiza gedrehtes Enthüllungsvideo, das im Mai 2019 publik wurde. Darauf ist zu sehen, wie der inzwischen zurückgetretene Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte im Wahlkampf 2017 im Gegenzug für Wahlkampfhilfe Staatsaufträge in Aussicht stellt. Der Fall stürzte Österreich in eine tiefe, politische Krise.

"Wolf im Schafspelz"

Anders als Strache gilt Ex-Verkehrsminister Hofer als der sanfte, freundliche Rechte bei der FPÖ. Zuletzt hatte er sich oft moderat gezeigt, auf rabiate Sprüche verzichtet und als Mann des Volkes inszeniert. Dem stets lächelnden Politiker bescheinigten sogar Widersacher Höflichkeit und die Fähigkeit, gut zuzuhören. Kritiker weisen allerdings darauf hin, hinter Hofers Lächeln stecke ein knallharter, unbeugsamer Ideologe.

Einige nennen ihn einen "Wolf im Schafspelz", einen "Völkischen hinter einer schönen Fassade", einen "Mann mit zwei Gesichtern". Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse bezeichnete Hofer als "Nazi", der Journalist und Autor Armin Thurnher als "Faschisten". Hofer hat am FPÖ-Programm, das sich zu einer "deutschen Volksgemeinschaft" bekennt, maßgeblich mitgeschrieben. (Lesen Sie hier mehr.)

Hofer löste bereits harsche Kritik aus, weil er eine Kornblume am Revers trug, einst Erkennungszeichen von Nationalsozialisten. Darauf verzichtete er später, ebenso wie auf das regelmäßige Mitführen einer Pistole. Als Präsident, sagte er, würde er jedenfalls keine Waffe mehr tragen. 2016 hatte er nur knapp den Sieg um das Amt des Bundespräsidenten verfehlt - in einer Stichwahl.

Drastische Äußerungen

Noch vor drei Jahren in Österreich kaum bekannt, legte Hofer jedenfalls eine politische Blitzkarriere hin - nicht zuletzt beschleunigt durch teils drastische Äußerungen. So bezeichnete er Flüchtlinge mal als "Invasoren" und warnte auch davor, dass Menschen über die Grenzen nach Österreich kämen, "die bereit sind, einem anderen den Kopf abzuschneiden".

Der Burschenschafter war zunächst in der Regionalpolitik im Burgenland aktiv, ehe er 2006 in das österreichische Parlament gewählt wurde. In der rechtskonservativen Regierung von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) übernahm der gelernte Flugtechniker 2017 das Amt des Verkehrsministers.

In den vergangenen Wochen machte Hofer wiederholt klar, dass er einen neuen Anlauf nehmen will, um Bundespräsident zu werden. Vor den Delegierten in Graz formulierte er zudem einen klaren Machtanspruch für die FPÖ: "Es ist unser Ziel, zur stärksten Partei in Österreich zu werden. Weil wir es können", sagte der Parteichef. Er sprach sich zudem für eine Fortsetzung der Koalition mit der konservativen ÖVP von Ex-Bundeskanzler Kurz aus.

Trotz der Affäre liegt die FPÖ derzeit in Umfragen mit rund 20 Prozent gleichauf mit der sozialdemokratischen SPÖ. Auf Platz eins ist die ÖVP, sie wird aber voraussichtlich wieder auf einen Koalitionspartner angewiesen sein.

Doppelspitze mit Provokateur

Der Erfolg von Hofers Vorsitz wird grundlegend vom Wahlergebnis in zwei Wochen abhängen. Hofer habe durchaus das Potenzial, die FPÖ für ein breiteres Spektrum interessant zu machen, sagt die Politikwissenschaftler Kathrin Stainer-Hämmerle. Die Partei habe derzeit eine Kernwählerschaft von rund 20 Prozent. "Um über diese 20 Prozent zu kommen, braucht es jemanden, der nicht so erschreckt wie etwa Herbert Kickl."

Mit Ex-Innenminister Kickl trat Hofer im Wahlkampf als eine Art Doppelspitze auf. Auf der einen Seite der smarte Hofer, auf der anderen Seite der laute und provozierende Kickl - das war zuletzt die Strategie der Rechtspopulisten. Kickl wurde auf dem Parteitag zu einem der sechs Stellvertreter des Vorsitzenden gewählt.

Der Hauptdarsteller des "Ibiza-Videos" ließ sich übrigens die Wahl seines Nachfolgers entgehen. "Leider kann ich beim kommenden FPÖ-Bundesparteitag in Graz nicht bei Euch sein", schrieb Strache bereits am Donnerstag bei Facebook und bedankte sich für die Unterstützung in den vergangenen 14 Jahren an der Spitze der rechten Partei. "Aber ich bin im Herzen bei Euch